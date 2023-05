Huertas que no entienden de edades

Muchas generaciones han crecido con las manos manchadas de tierra. Han regado con su propio sudor el campo en el que tenían enraizadas sus esperanzas de sustento y han sido capaces de salir adelante. Nadie dijo que sin esfuerzo, pero por sus propios medios. En la era del gel hidroalcohólico y de las toallitas desinfectantes, hundir las manos en la tierra cuesta lo suyo. Sin embargo, son muchos los beneficios que se obtienen trabajando y disfrutando de este material, tan natural e inherente al ser humano como el aire que respira. Muchos estudios subrayan la presencia en la tierra de bacterias y minerales que pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico; otras fuentes recalcan que cultivar, además de exponernos a la vitamina D del sol, ayuda a liberar estrés, por no hablar de que plantar puede ser sinónimo de comer mejor. Por todos estos motivos, las huertas no entienden de edad. Sus beneficios son muchos, tanto si uno tiene 90 años como si todavía no ha cumplido los nueve.

En la Residencia Municipal de Maiores de Vila de Cruces los usuarios se levantaron ayer con ganas de trabajar. Aprovechando la jornada primaveral, decidieron comenzaron a preparar la huerta ecológica con la que el centro contará este año. La directora, Rocío Carbón, explicó que los residentes dedicarán los próximos días a preparar los plantíos para producir sus propias lechugas, tomates, calabacines, pimientos, calabazas y hasta cacahuetes. Sin embargo, en la mañana de ayer había una prioridad: evitar que se echasen a perder las patatas que la Señora Adelina. Esta estradense lo tenía todo preparado para cultivar sus patatas en su huerta de la parroquia de Nigoi. Sin embargo, un ictus –que no sus más de 90 años– vino a impedirle cumplir con esta tarea. Así que Adelina decidió regalar a la residencia sus patatas para que echase raíces en la huerta de la residencia de Vila de Cruces, compartiendo con sus compañeros una materia prima de calidad en una variedad que ella misma venía cultivando desde hacía décadas. El testigo se recogió con mucho cariño y con la ilusión de poder saborear todos juntos muy pronto las patatas de la señora Adelina. El huerto ecológico de Cruces ofrecerá también este año aguacates de la semilla que plantó José Collazo, de Piloño, o las mandarinas de los árboles que hizo crecer la señora Estrella Verde (de Salgueiros). También en el colegio de Oca (A Estrada) tocó ayer comenzar a preparar el huerto. Los alumnos de Infantil contaron con la ayuda de Óscar, de la firma Labralia y plantaron sandías y lechuga. Por su parte, los de Primaria se encargaron de los tomates y los pimientos. En Oca ayer se metieron las manos en la tierra, pero también se saborea ya el fruto del trabajo bien hecho. Y es que, con la llegada del buen tiempo, el huerto escolar comienza a dar las primeras fresas de la temporada, de las que ya están dando buena cuenta en la merienda del recreo.