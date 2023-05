Con las posturas ya conocidas de gobierno y oposición sobre la Gran Praza, el pleno de ayer partía con un guión previsible, aunque con alguna que otra salvedad. El alcalde, José Crespo, convocó esta sesión extraordinaria y urgente para sacar adelante la compra de terrenos para el futuro espacio público anexo a la Praza da Igrexa y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), trámite cuya legalidad fue cuestionada por la oposición y en gran medida por el secretario general del ayuntamiento. Esa es la clave, si estaba justificada desde el punto de vista legal o no, la celebración del pleno.

El regidor aseguró que la ley ampara a su gobierno hasta el día 28 para aprobar las iniciativas que considere oportunas pues no será hasta entonces cuando ejerza en funciones. Recordó que el cuatripartito adjudicó las obras del parque infantil de la Praza da Vila a 20 días de las elecciones de 2019. Crespo incidió en que este asunto no pudo venir a pleno antes, pero que quiso traerlo en este mandato y no dejarlo hasta el siguiente como pidió en múltiples ocasiones la oposición porque la Gran Praza es una promesa electoral suya. Francisco Vilariño (BNG) asumió el papel protagonista de la oposición –Ana Varela y Mario López fueron los únicos ediles de Compromiso y PSOE presentes y votaron en contra después de cuestionar ambos puntos del orden del día– y acusó al ejecutivo de traer estos asuntos a pleno “para pagar favores políticos con os cacicadas”. Dijo que el tiempo le dio la razón y ahora en el expediente ya se admite que para llevar a cabo la plaza será precisa una modificación del planeamiento urbanístico y apuntó al PP “por usar su mayoría como una dictadura”. “Lo que van a aprobar es papel mojado”, indicó, segundos antes de avanzar que el BNG presentará un recurso de reposición.

Crespo: "el proyecto convencerá al 90% de los vecinos"

Compromiso y PSOE habían valorado ya anteayer un contencioso-administrativo. Pero el regidor insistió en que se trata de un proyecto que convencerá “al 90 por ciento” de los ciudadanos y que, de repetir en la Alcaldía, gestionará financiación para la obra con otras administraciones. Crespo lamentó la ausencia de los grupos al completo de Compromiso y PSOE “porque están hurtando el debate a los vecinos. Hay que estar a las duras y a las maduras”, refirió. Ana Varela pidió sin éxito al regidor que dejase intervenir al secretario para que expusiese, como hizo poco antes, sus argumentos acerca de la convocatoria de este pleno extraordinario y urgente.

La tensión en el pleno no fue protagonizada, como es común, entre gobierno y oposición. La interventora pidió a Vilariño que no usase a los funcionarios para hacer política cuando manifestó que ella había en cierto modo esquivado su pronunciamiento sobre la convocatoria de la sesión. Pero los momentos más tirantes llegaron con el secretario municipal y el alcalde. César López pidió la palabra para explicar sus diez puntos con los que cuestionó cómo se había tramitado la RPT, al tiempo que adujo no haber tenido tiempo para estudiar la densa documentación y las modificaciones de la misma insertadas por la empresa contratada por el Concello. “Usted nunca tiene tiempo”, espetó Crespo, quien presumió de haber desbloqueado en este mandato las productividades, el convenio colectivo, acuerdo regulador y próximamente el plan de estabilización a pesar de la nula colaboración del personal municipal, apuntando, sin decirlo, al secretario. La teniente de alcalde se sumó en las críticas a César López, que desmintió, como le advirtió el regidor, haber participado en reuniones de la RPT y haber declinado otras. Paz Pérez acusó al alto funcionario de desinteresarse por algo que le afecta al plantel municipal. “Fue invitado a todas las reuniones y dijo que no consideraba que tuviese que acudir”. César López insistió en que el regidor mentía. Entre tanto, Vilariño indicó que con la RPT premia a trabajadores afines al PP e incrementa el gasto en personal en 443.000 euros al año.

Cuíña censura los ataques del alcalde al secretario

El coordinador municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, tilda de “escándalo sin precedentes” la aprobación de la compra de los terrenos para la Gran Praza y la RPT. “Las formas lamentablemente dictatoriales y totalitarias del gobierno y el constante estado de crispación del alcalde solo se pueden entender desde el punto de vista de que el PP es consciente de que trató de colar estos dos temas por la puerta de atrás de una manera presuntamente ilegal”, sostiene. Por eso, reafirma la intención de CxL de “valorar la adopción de las medidas oportunas para recurrir estos acuerdos y adoptar cualquier decisión que nos asista en derecho para defender los intereses generales de los vecinos”, anuncia. La presencia de la edil Ana Varela en pleno vino motivada, precisamente, para salvaguardar la posible adopción de medidas legales. Alega que este “escándalo mayúsculo” queda en evidencia en los “duros ataques” que tuvo que sufrir en el pleno el secretario municipal por parte de Crespo y de la teniente de alcalde, Paz Pérez. Señala que “trataron de silenciarlo, limitar su libertad de expresión, desacreditarlo y humillarlo, llegando incluso a acusarlo de mentir en sede plenaria”. Exige al regidor “que se disculpe pública e inmediatamente con este trabajador público, que solo se limita a hacer su trabajo aunque a Crespo no le guste. Y muestra su convencimiento de que si esta “lamentable embestida” contra el secretario aconteciese en el anterior mandato, el PP ya estaría amenazando con llevar a Cuíña a los juzgados. El líder de Compromiso recomienda a Crespo “que se tranquilice y que no siga en su huida hacia delante a poco más de dos semanas para las elecciones”. “Lo lógico en un gobernante democrático sería que deje que sea el pueblo que decida el modelo político que prefiere, en lugar de intentar imponer cuestiones que no supo o no quiso hacer nos últimos cuatro años”, concluye.