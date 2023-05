A Estrada atrae a inversores para nutrir el mercado del alquiler, con precios al alza

Que en A Estrada está difícil encontrar vivienda es un hecho fácilmente constatable. Por si el euribor disparado no fuese suficiente obstáculo para quienes tratan de adquirir un inmueble en el que asentar su hogar, la reducidísima oferta de vivienda lo complica. Para quienes se decanten por el alquiler, la situación es igual de desfavorable. Hay tan poco que los potenciales inquilinos no tienen más remedio que entrar a formar parte de las listas de espera que poseen diferentes agencias inmobiliarias. Lo que hay, si se adapta a los estándares que hoy día exige el mercado, se alquila en cuestión de horas. Por la más básica ley de la oferta y la demanda, este panorama está generando dos consecuencias principales: el incremento del precio medio de alquiler y la conversión de A Estrada en un municipio muy interesante para inversores –individuales y colectivos– dispuestos a nutrir el mercado de la vivienda de alquiler.

Entre quienes quieren aprovechar su capacidad económica para sacar rendimiento a su inversión están aquellos particulares que se animan a comprar un piso y, seguidamente, destinarlo al alquiler o quienes están valorando la adquisición de edificios enteros y antiguos para rehabilitar y, con posterioridad, destinar a esta misma bolsa de vivienda. En ambos casos, los inquilinos sobran. Tanto es así que más de un centenar de personas engrosan las listas de espera de las inmobiliarias, aguardando poder acceder a una vivienda con una renta mensual que poco tiene que ver con la que antes se asociaba al alquiler en A Estrada.

Javier Ribadavia Gómez repasaba en la mañana de ayer la lista de espera que Kóbel Inmobiliaria tiene en A Estrada. “En estos momentos tengo a 27 personas esperando”, indicó. Explica que el perfil mayoritario se corresponde con personas que se desplazan hasta la capital estradense por motivos laborales. Les siguen parejas jóvenes y alguna familia, aunque esta tipología de inquilinos es menos frecuente. La mayor parte de los clientes que esperan por un piso son trabajadores del sector público, la banca o de grandes empresas locales. La mayoría busca un piso de una o dos habitaciones, amueblado y con ascensor. El garaje importa, pero menos.

Se acabó equipar con muebles que ya no te sirven

Se terminó –y en este extremo Ribadavia coincide con el gerente de Hábita Inmobiliaria, Alejandro García Ríos– aquello de equipar el piso destinado a alquiler con muebles viejos o que ya no se quieren en la vivienda principal. “En esto se cambió el chip: ya no sirven los muebles que a ti no te valen. Si quieres tener garantía de inquilino, tiene que aportar un inmueble acorde con el inquilino que busques”, apunta García Ríos. Subraya este agente que las viviendas que se desea alquilar tienen que estar en un estado óptimo. “No hace falta que tenga muebles caros, pero sí que esté bien y que sea un piso acogedor”, dice.

“Los precios están subiendo mucho”, precisan desde Kóbel. “Un piso que antes se alquilaba por 300 ahora se alquila por 450”, ejemplifica, para luego situar la media en los 400 euros al mes. “Hay inversores que están comprando en A Estrada solo para destinar a alquiler”, remarca Ribadavia Gómez. “Una cosa tira por la otra”, asume.

Vivienda vacía

Desde el sector inmobiliario local se apunta que en A Estrada existe mucha vivienda vacía. “A algunos propietarios les cuesta dar el paso”, señalan desde Hábita, que no deja de reconocer que animarse a alquilar un inmueble que se tiene desocupado exige cierta puesta a punto y alguna inversión en equipamiento para hacer de él un hogar. Es caso de que así sea, “a las 24 horas puede estar alquilado, porque tenemos lista de espera”, dice. Su agencia tiene en 140 inmuebles en la cartera de vivienda de alquiler y todos ellos están ocupados, figurando medio centenar de personas en lista de espera. “A Estrada es una de las mejores zonas de Galicia para invertir en una vivienda y luego alquilar, porque aquí el alquiler es seguro y la demanda está muy controlada”, señaló.