A Asociación Cultural Coto do Castelo, de Graba, celebra do 16 ao 18 de xuño o décimo aniversario da súa fundación, que tivo que ser adiado a causa da pandemia, sanitaria. Desta maneira, o venres 16 de xuño está programada unha gran cea para todos os socios e achegados. Na xornada do domingo está prevista a primeira Mostra de Artesanía e Produtos Locais. Os postos estarán abertos dende as 11 da mañá. Inclúe unha sesión vermú e de tardeo ata a noitiña con animación musical para todos os que se queiran achegar a esta parroquia silledense. A asociación fai saber a todos os artesáns e produtores interesados en expoñer os seus produtos na mostra que poden poñrse en contacto co colectivo a través do número de teléfono 638080985.