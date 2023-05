A por el voto de la 'generación Z'

Las cuatro organizaciones políticas que se disputan las elecciones municipales en Lalín han apostado por incluir en sus listas a chavales y chavalas, conscientes de que el voto de los jóvenes puede ser determinante. Existe en cierto mido un convencimiento de que los jóvenes se sienten cómodos dentro del espectro ideológico de la izquierda que a todas luces resulta erróneo, pues así lo demuestran estudios sociológicos y demoscópicos. Y no estamos hablando de captar el voto de los millenials –de entre 30 y 40 años– sino de bajar un escalón e ir a por los de la denominada generación Z, chavales que entrarían en el segmento de los que tienen entre 18 y 29 años. Una parte importante de este grupo acudirá por primera vez a un colegio electoral con una papeleta en la mano.

Si echamos un vistazo a los últimos datos oficiales de población, del pasado año, en Lalín son en torno a 2.200 los vecinos con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, que representan el 14% de los 16.010 que totaliza el censo electoral. La participación de estos jóvenes en la jornada del 28-M y la elección de una u otra opción política puede condicionar que la balanza se incline hacia un lado u otro.

El hecho de que algunos partidos aprovechen la recta final del mandato municipal para activar a sus organizaciones juveniles no es casual y en Lalín, sin ir más lejos, esta estrategia fue utilizada por el Partido Popular. A finales de febrero se renovó la directiva de Novas Xeracións en un acto con más de un centenar de chavales. El PSOE no tiene en el municipio una organización de este tipo, de la del BNG hace años que no se sabe nada y Compromiso, como partido en la práctica independiente, tampoco cuenta con una formación de estas características.

¿Quiénes son los candidatos más jóvenes de las cuatro fuerzas que concurrirán a las elecciones el día 28? El PP incluyó en el puesto 19 a David Sandá Ojea, un chaval de 18 años. Pero además entre los puestos relevantes está el edil Avelino Souto (número 6), con 24 años, o Noelia Seijas (7), que tiene 26 años. El presidente de Novas Xeracións, Javier Carballude, de 27 años, ocupa el número 13 y de 14 va María Vila (24 años). Por el contrario, su cabeza de cartel, José Crespo, es el más veterano de todos y llegará a los comicios con 63 años. En los teóricos puestos de salida no hay nadie mayor de 54 años, edad de Paz Pérez, número dos de la lista.

Compromiso apostó por situar en el tercer puesto a Iria Fernández González, que acaba de cumplir 20 años, y se estrena en política. También 20 tiene Uxía Fernández, la número 14. Su candidato, Rafael Cuíña, tiene 51, diez más que Teresa Varela (número 2) y coetáneo de Miguel Medela. Tito Fernández Lamas, Carmen Santos y José Manuel Fernández están entre los 50 y los 63 años.

Forno, la más joven

Alba Forno es, con 33 años, la candidata más joven de los cuatro y la benjamina de la lista del PSOE es Lúa Sánchez Varela que, con 20 años, va en el puesto 17. Anxo Fernández (43 años), Mario López (58), María Iglesias Cobas (43), Norma Fernández (50) e Iván Gordedo (27) completan los otros puestos altos del equipo.

El BNG de Francisco Vilariño (48 años) anunció días atrás que la media de edad de su candidatura se situaba en los 35 años. La más joven es María Rocío Donsión Ferreiro, que con 19 años, ocupa el mismo puesto en la lista que la edad que tiene. Los cinco primeros se completan con Ariadna Fernández (35 años), Manuel Carbón (41) y Antía Pavón, que tiene 38.

La disputa por el voto de la población más joven no es exclusivo de Lalín. En los concellos de las comarcas son sobre 6.600 los chavales con derecho a voto que tienen entre 18 y 30 años. Por poner un ejemplo, en Dozón este segmento de edad supone el diez por ciento de un total de 976 electores.