Arte con corazón de hierro

José Emilio Gómez Fuentes tiene un talento especial. El de crear belleza donde antes había residuos. Él forja su arte en las piezas sueltas que nadie quiere, perdidas en un montón de chatarra. En ello pasa el tiempo y aprovecha para tener un detalle con aquellos a los que aprecia, esas son sus únicas pretensiones. Aunque su última obra ha conseguido llamar la atención de muchos, lo que lo ha animado a darse un poco a conocer.

Se trata de un picudo de metal cuyo atril es lo que queda de la palmera que este insecto fulminó en el jardín de la vivienda de Gómez, ubicada en la parroquia estradense de San Pedro de Ancorados. Él cuenta que “al ver el árbol tan desmejorado pensé en hacerle algo para decorarlo. Al principio iba a ser una cigüeña pero me dijeron que por aquí no anidan, así que cuando me encontré al bicho le saqué unas fotos y lo recree”. Tuvo la idea, hizo el diseño y luego buscó los materiales “hacer esculturas con chatarra no es fácil, porque las piezas son las que son y no siempre se prestan a la forma que quieres darles”. Pero en este caso lo consiguió y ahora el picudo reina con voluntad de hierro en esta vivienda de Ancorados.

José Emilio y el metal tienen una relación estrecha. Nació en San Mamede de una familia de herreros. Luego trabajó en Venezuela, Brasil y Colombia como mecánico de maquinaria, diseñando él las piezas y llegando a montar su propia empresa “me junté con un chino al que conocí cuando empecé a trabajar tras emigrar y la creamos, la verdad es que nos fue muy bien”. Y ahora, desde que está en España, trabaja como afilador “no es nada serio, lo hago para sacar algo más, porque cuando me tuve que volver de Venezuela lo dejé prácticamente todo allí y ahora, con la pensión que tengo, no me da para mucho”. Por lo que de vez en cuando coge su coche y hace varias rutas recogiendo cubertería y herramientas “las afilo de noche y al día siguiente las devuelvo”.

Con todo, no fue hasta los años 80 que se le dio por explorar su faceta de escultor: “la historia de cómo empecé es muy curiosa. Mi mujer y yo fuimos a pasar unos días a Brasil y nos quedamos atrapados en el aeropuerto de San Paulo varias horas. Empezamos a mirar las tiendas y me fijé en que una de ellas tenía una especie de cofre echo en chatarra reciclada con el nombre de “A arte en lixo”, así que cuando llegué a casa me puse a ello y cree mi primera pieza con residuos de mi propio taller, a la que llamé El Quijote”. Esta se la dedicó a su esposa, quien falleció más tarde dejándolo viudo.

Gómez aparcó durante un tiempo las labores artísticas, centrándose únicamente en su trabajo y la empresa que tenía con su socio. A menudo esta le requería viajar a otros países en los que vivió anécdotas curiosas “puedo decir que en mi vida crucé el Atlántico más de treinta veces, también viajé mucho a Estados Unidos, donde tuve que pasarme unas horas en la cárcel” recuerda. “Tenía la doble nacionalidad venezolana y española y nunca tuve problemas para entrar en el país porque en Venezuela teníamos lo que llamaban visado indefinido, que duraba unos diez años y te permitía viajar allí sin complicaciones, pero cuando entró Chávez lo cancelaron”. Esto ocurrió sin que José Emilio supiese nada y cuando estaba pasando los controles de seguridad de la frontera, lo detuvieron. Por fortuna, confiesa que “no estuve mucho, unas tres o cuatro horas y me dejaron ir, aunque ahora lo tengo en el registro”.

Más tarde, en los 90, un infarto le obligó a parar indefinidamente “tuve que quedarme en casa durante meses, sin nada que hacer, para recuperarme” y fue entonces cuando volvió a crear “hacía figuritas y se las daba a mis amigos”. Siempre lo hace así, regala todo lo que crea, hasta el punto de que cuando en 1998 le ofrecieron realizar una exposición bajo el nombre de “Amigos” en el CEMIC, el artista tuvo que pedirlas temporalmente, juntando un total de 18 piezas, una creada especialmente para la muestra y que todavía luce en la sala de este museo.

A la pregunta de si le interesaría crear para vender, Gómez niega con la cabeza y afirma que “esto lo hago cuando tengo inspiración, tiempo y ganas, pero además me gusta compartirlo, fijarme en la gente y hacerles un regalo personalizado en base a ellos mismos o sus gustos”. Esa es su filosofía, amable y sin ambición mayor que la de compartir con los que quiere, además de dar una segunda oportunidad a todas aquellas partes que sobran o ya no valen, para demostrar que en todo hay belleza si se conjuga de la forma adecuada.