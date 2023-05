Barreiras que non son cuestión de fe

O dereito a acceder a espazos públicos parece algo incuestionable. Moita xente nin sequera se plantexa que nalgún momento algo tan cotidiano como achegarse a unha administración para facer un trámite, ir comer cuns amigos a algún restaurante, ou mesmo acudir á igrexa poida converterse nunha auténtica odisea. En cambio, esta sorte, que máis ben é dereito, de poder moverse con liberdade, non está garantida para todos os veciños e veciñas da vila estradense.

Como exemplo está o caso de Carmen Midón Gómez, quen depende dunha cadeira de rodas para moverse e dende hai meses pide que se habilite un acceso para persoas con mobilidade reducida na igrexa parroquial de Moreira, onde reside. Midón xa o intentou varias veces a través do concello. De feito, conta que “o 21 de setembro de 2022 presentei unha solicitude para que se fixese unha rampla no acceso dende o cemiterio, que sería unha actuación moi sinxela e sen trabas por parte de patrimonio”, porén “aínda a día de hoxe non recibín resposta”.

A frustración desta veciña fixo que acabase compartindo a súa situación a través das redes sociais, para ver se así conseguía máis visibilidade e quizais incluso unha solución. A primeira obtivoa ao pouco tempo de publicar o “post”, no que comentaron todos os partidos da oposición, tanto o PSOE, como Móvete e o BNG, mais non o goberno local: “escribíronme todos menos o alcalde, que era quen me interesaba que escoitase”.

Se ben non lle serviu para obter o que quería, algúns usuarios que viron a súa demanda informárona de que ao tratarse de patrimonio da Igrexa, as obras non lle competerían ao Concello. A isto Carmen respondeu que “se non é cousa deles que mo digan, levan cunha solicitude dende setembro á que non atenderon” e continuou manifestando que “a min non me importa falar con quen faga falla, pero que me informen e me orienten é o mínimo, ao fin e ao cabo non pido nada que non sexa o meu dereito”.

A teima de Carmen de querer unha rampla para entrar ao templo non é porque ela sexa especialmente crente. Ten que ver cunha cuestión moito máis profunda: “Teño unha tía de 93 anos e se algún día se vai, quero poder vir ao seu enterro sen que teña que mobilizar a xente para levantarme na cadeira e axudarme a subir. Quero entrar como o fan os demais... non é tanto pedir” explicou, con certo matiz de emoción na voz e no semblante.

Algo tan sinxelo como poder acompañar a un familiar en silencio, na solemnidade, cando este abandoa o mundo é para Carmen unha verea que require enviar documentos a administracións e institucións, chamar a números de teléfono e informarse de cousas ás que a maioría da xente é allea. Temas como urbanismo ou a lei de accesibilidade, a cal a igrexa de Moreira incumpre, ao igual que moitas outras do rural estradense, e outros tantos edificios, negocios e comercios.

Con todo, ela está máis que acostumada a ter que loitar o que ao resto lle vén dado. Lembra, sen ir máis lonxe, que “a rampla que hai agora no edificio do rexistro da propiedade tiven que pelexala. A que estaba antes era imposible de empregar, estaba moi empinada e tiña un desnivel dun 60%, se baixabas por aí matábaste”. Para que a cambiasen tivo que dar mil e unha voltas: falar co Concello, que desa volta tamén fixo oídos sordos, co colexio de rexistradores e, finalmente, coa Xunta, quen si atendeu as súas demandas. Nesta liña, Carmen lamenta que “mellorouse algo pero queda moito por facer, un non sabe o que é ata que se ve na situación”.