O Proxecto Estalmat-Galicia para Estímulo do Talento Matemático convoca a proba de selección dirixida a alumnado nacido nos anos 2010 e 2011 que busca detectar e prestar atención a nenas e nenos con talento na materia. Esta decimosexta edición coincide co curso académico no que se alcanzou o dato máis elevado de mulleres no grao de Matemáticas da USC. “As mulleres representan o 55 % do alumnado deste título grazas á divulgación que se está facendo”, conta a presidenta de Estaltat Galicia e decana da Facultade de Matemáticas da USC, Elena Vázquez Cendón.

Os participantes deberán resolver cinco problemas. “Do que se trata é que pasen unha boa mañá facendo a proba e, para iso, os problemas teñen unha gradación de dificultade nas preguntas. Os primeiros apartados son máis doados e, segundo se vai avanzando aumenta o grao de dificultade porque hai que pensar que participan sobre 350 mozos e mozas e temos que seleccionar 25”, apunta Vázquez Cendón. Os cinco problemas serán correxidos por dous membros de Estalmat Galicia, quen non coñecerán a identidade dos mozos e mozas. “Non se trata tanto de que cheguen a unha solución final, senón de que detallen como van razoando polo camiño porque a realidade é que os cinco problemas perfectos non os fai ninguén”, engade. Vázquez Cendón indica que pode darse o caso de que haxa algún participante que decidira acudir á proba, que será o sábado 3 de xuño, “porque lle gusta moito pasar unha mañá facendo matemáticas”, pero logo non se queira comprometer a participar no programa, o que implica que durante dous cursos acudan ás vinte sesións que serán os sábados. Por ese motivo hai unha lista de reserva de 25 mozos e mozas. En calquera caso, o día da entrevista “queremos confirmar que os rapaces teñen compromiso e lles gustan as matemáticas”. Campamento en Cabanas O proxecto arrancará cun campamento en Cabanas. “Cando lle damos a benvida en setembro queremos que pasen de ser 25 persoas que non se coñecen a formar un equipo xa de estalmateiras e estalmateiros”, detalla. Alí teñen un concurso de fotografía matemática, traballan a unidade didáctica de María Wonenburger, que, xunto a Domingo Fontán, “son dous matemáticos referentes galegos”. Ao rematar o campamento empezan as xornadas con razoamento e resolución de problemas, matemáticas e cinema, papiroflexia, que lles permite ver a trigonometría coas mans, hai temas de mapas, de triptografía, de simulación numérica, etc. Desenvolveranse na Facultade de Matemáticas da USC, dende finais de setembro ata maio do vindeiro ano. Para evitar grandes aglomeracións e, asemade, facilitar a participación, Estalmat conta coa colaboración de dous institutos. Deste xeito, os espazos habilitados nesta ocasión atópanse nos IES Eduardo Blanco Amor de Ourense e Castelao de Vigo e nas facultades de Formación do Profesorado de Lugo e de Matemáticas de Santiago. A responsable do proxecto incide nos resultados positivos: “Xa temos dando clases e facendo a tese a un estalmateiro da primeira promoción, que é Fernando Castro, e xa houbo alumnas que agora son profesoras de ensino medio”. Ademais, cando hai uns anos fixeron o estudo de egresados, resultou que un 21 ou 22% cursaba matemáticas. Tamén é destacable o feito de que, unha vez que a xente pasa por Estalmat, anímase máis a participar noutras actividades relacionadas. “É un orgullo que por primeira vez na Olimpiada Matemática Galega, que a leva un profesor da Facultade e de Estalmat, Felipe Gago, un primeiro e un segundo premio foron mulleres e as dúas son de Estalmat”, comenta. Raquel Freire conseguiu o ouro na fase galega e o bronce na nacional e Irene Armesto foi prata na galega e mención na Olimpíada Matemática Europea Feminina. O fin é “que se saboreen as matemáticas, pero se ademais conseguimos empoderalos para que se presenten a outras olimpíadas é un orgullo para as familias e para o proxecto en si”, conclúe.