Talento sobre ruedas

Es domingo por la mañana y Carlos Figueira nos atiende desde los bajos de la antigua estación de autobuses de A Estrada. “Aquí está, probando trucos nuevos”, nos explica al preguntarle por su hijo. Gael Figueira tiene ocho años pero ya es conocido en el pueblo por su habilidad con el skate, un amigo que lo acompaña habitualmente cuando sale a la calle. Ahora, esa fama ha encontrado también un reconocimiento oficial. El pasado sábado, Gael consiguió la victoria en A Coruña en la primera competición de la temporada en la Liga Gallega. Este triunfo ha sido un aliciente más para un skaters que une un talento natural con hambre por mejorar.

La corta pero intensa historia de Gael con este deporte comenzó cuando tenía cinco años. “De mí no lo cogió”, explica su padre, “soy malísimo e incluso le tengo un poco de miedo”, bromea. Según recuerda, su primera tabla fue un regalo de un amigo. “Desde el primer día notamos que tenía muy buen equilibrio con ella”, recuerda Carlos. “Esa tabla le servía para andar por la calle pero como le gustaba decidimos comprarme una tabla mejor”. Sin embargo, el salto definitivo llegó no hace mucho gracias a dos estradenses que practican skate, Juan Simal y Marcos Ameijeiras “Picholas”. “Ellos fueron los que lo llevaron a La Estación y los que le enseñaron las primeras cosas. Ahí ya le picó el gusanillo”.

El siguiente paso fue apuntarse a las escuelas deportivas municipales de skate, donde los profesores Alonso de la Cantera y Edu tardaron poco en ver el talento y la dedicación de su joven alumno. Gael aprendía un gran ritmo, así que decidieron probarlo en competición. En A Estrada no hay club para poder federarlo, así que lo hizo en el equipo Urban de Pontevedra. El estradense llegó justo para disputar las dos últimas pruebas del año 2022, consiguiendo ya su primera victoria en la categoría Sub-7.

Este año, le tocaba dar el salto a Sub-10, enfrentándose por ello a rivales de más edad. Sin embargo, en su primera competición también logró la victoria. Gael entrena todos los viernes con Alonso en la escuela de A Estrada y los miércoles se desplaza a Pontevedra para practicar con el Urban. Además, en cada vacaciones participa en campamentos de skate. La intención ahora es que el joven skater estradense participe en el resto de pruebas de la Liga Gallega en Vigo, Ferrol, Pontevedra, Portonovo y de nuevo en A Coruña. La mitad de estas pruebas se disputan en la modalidad de street y la otra mitad en rampa.

“Es un deporte que le gusta y la verdad es que se le da bien. Además, dicen que cuanto antes empieces, mejor”, afirma su padre desde la parte baja de la Estación. “En vez de ir al parque siempre prefiere venir aquí con los mayores, que lo tratan muy bien”, añade al tiempo que destaca la gran oportunidad de poder contar con unas instalaciones de este tipo. “No podría practicar si no tuviésemos estas instalaciones a mano. Si no es por la gente que construyó esto y que se encarga de su mantenimiento, no tendríamos donde hacer skate”, afirma Carlos Figueira, quien lamenta que no se realice una apuesta por crear unas instalaciones municipales. “En todas las ciudades y en muchos pueblos ya ves skate parks. Es una pena que no se apoye más”.

Trabajo desinteresado

Las instalaciones de la Estación comenzaron a construirse hace nueve años con unos módulos creados por la asociación de skate. Después David Kanario, un vecino de Callobre, donó su propia rampa, mientras que Luismi, de Rifer Metal, aportó dos rampas más pequeñas, más adecuadas para los niños. Con fondos del Concello y de la Iniciativa Xove se fueron mejorando elementos. Además, vecinos y padres siguen trabajando para mejorar las instalaciones. Lo último ha sido la colocación de plásticos para evitar las goteras sobre las rampas.

“Es un niño que se esfuerza para mejorar”

Alonso de la Cantera puso en marcha hace ocho años la primera escuela deportiva municipal de skate en A Estrada. Hoy, el monitor se muestra “orgulloso” al hablar del joven Gael Figueira. “Y solo tiene ocho años, estoy deseando verlo con 16”, afirma. “Es un niño que empezó en la escuela el año pasado y en seguida se vio que tenía talento y equilibrio. Todo lo hacía fácil”, recuerda. “Como todos los niños, para Gael esto era una forma de divertirse y pasarlo bien. Sin embargo, después de ver una competición que tuvimos en La Estación, se dio cuenta de que podía ir más allá. Lo mejor que tiene es que sabe que tiene que esforzarse para ser mejor. Él siempre está tirando de los demás compañeros. Es un placer tenerlo en la escuela”. Como skater, Alonso de la Cantera destaca el talento que le permite sacar el máximo partido a su esfuerzo. “Solo con explicarle un truco empieza a probar y probar hasta que le sale. Lo pilla muy rápido. Por el momento le gusta más la rampa pero ahora se metió también en el street y le pega muy bien”, afirma. En cuanto a la competición, el profesor destacó el mérito de sus buenos resultados, teniendo en cuenta que se enfrenta a representantes de los mejores equipos de Galicia, en un deporte que ha registrado un boom tras convertirse en olímpico. Gael forma parte del grupo de la escuela municipal que inició el curso con quince alumnos. “Es un buen grupo, aunque en esta época siempre perdemos a alguno por los estudios”, afirma. “Empecé hace ocho años pero tuvimos un parón en medio en pandemia. Luego la retomamos, con varios chavales”, explica.