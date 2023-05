Siador volverá a celebrar su romería de La Saleta el 19 de septiembre, tal y como ocurría desde el año 1863. Así lo decidió una aplastante mayoría de vecinos en el referéndum que tuvo lugar ayer a media tarde (de 17.00 a 19.00 horas) en el local parroquial: 51 vecinos respaldaron mantener la fecha propia de la festividad, mientras otros 17 eran partidarios de que se trasladase al fin de semana más próximo, como ocurrió en 2019 y 2022 (en 2020 y 2021 la romería cambió sustancialmente sus actos debido a la pandemia del COVID). Fueron, en total 68 personas las que acudieron a votar, de un censo total de 91.

El referéndum estaba abierto a un voto por cada casa o negocio de la parroquia, siempre que quien votase fuese una persona mayor de edad. Aquellos vecinos que no viviesen de forma habitual en la parroquia también podían manifestar qué fecha preferían para la romería, a través del correo electrónico o por correo postal, antes del pasado día 5.

De este modo, ya en el presente año La Saleta volverá a vivir su día grande el 19 de septiembre, que cae a martes y que, como todos los años, incluirá una multitudinaria comida campestre. Ya en la jornada anterior, la “víspera” suele haber una cena muy concurrida en el monte donde se ubica el santuario saletino y, desde hace varios años, la programación religiosa incluye el día 17 una procesión de antorchas.

¿Mayor afluencia?

Con la votación de ayer debería quedar cerrada una polémica que saltó hace cuatro años, en 2019, cuando se celebró por primera vez La Saleta en una jornada diferente a la del día 19. Una parte de los vecinos mostraba su descontento porque no se les había consultado esta variación, mientras que desde el otro lado se afirmó que la comisión de fiestas ya en 2018 había informado casa por casa de la posibilidad de mudar estas fechas, en vistas de que si la romería tenía lugar en fin de semana podrían acudir vecinos que de lunes a viernes residían en otro lugar. Indican que apenas tuvieron reproches durante el petitorio al dar a conocer este cambio de fecha.

En 2022, tras el paréntesis de diversos eventos durante dos años que ya mencionamos debido a la pandemia sanitaria, La Saleta volvió a celebrarse en fin de semana y un grupo de vecinos se manifestó en contra, forzando en octubre una reunión con el párroco a la que no acudieron, por ejemplo, las personas de la comisión, al no ser convocadas. La polémica incluso llegó a salpicar al Concello, que dejó claro que no había mediado en ningún momento para forzar o no un cambio de fecha de la que pasa por ser una de las romerías más populares de la comarca.