Plácido Rozas foi homenaxeado no festival que a Banda de Gaitas do Concello de Forcarei celebrou o sábado en Soutelo de Montes. O fundador de Os Xuncos, entre outras formacións de música tradicional galega, foi o primeiro mestre de gaita do grupo forcaricense e é socio de honra da súa agrupación. Rozas recibiu un gaiteiro de porcelana de mans do director da banda, José Antonio Vidueiros, e o recoñecemento dun auditorio ateigado de xente.