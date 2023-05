As comarcas de Deza e Tabeirós-Montes son esta fin de semana o lugar ideal para desfrutar da música para todos os gustos, con numerosos eventos nos que poder bailar ao son das gaitas tradicionais ou abstraerse coas interpretacións das bandas municipais.

En concreto, no Auditorio Municipal Manuel Dopazo de A Bandeira tivo lugar a XXVI Mostra Infantil de Música Tradicional Xirandola, na que participou a Agrupación Folclórica Arco da Vella, de San Miguel de Reinantes, en Barreiro, Lugo; os grupos Azaloira e Alfaia, da Sociedade Recreativa de San Xulián de Calo, en Teo; e, como non podía ser doutro xeito, a agrupación organizadora. Os asistentes deleitáronse co talento e o bo ritmo destas pequenas promesas do baile galego.

Seguindo na parte de Deza e cos cativos como protagonistas, o Auditorio de Lalín acolleu na sala Tuno Valdés o Festival de Bandas Infantís e Xuvenís, que contou tamén coa participación da Banda Xuvenil de Muimenta nunha cita que arrancou ás 19.00 horas e de balde.

En Terra de Montes, o auditorio de Soutelo foi escenario da oitava edición do Festival de Música Tradicional de Forcarei e no que participaron o Grupo de pandereteiras Lus de Keiko, Grupo de baile tradicional A Carballeira de Cercio, o Coro Cantigas e Agarimos e a Banda de Gaitas do Concello de Forcarei, tamén ás 19.00 horas.

Hoxe a troula continúa co concerto ás 18.00 horas da Banda Municipal da Estrada na Praza da Música, que contará coas actuacións da Banda Infantil da Banda de Municipal da Estrada, dirixida por Rubén Calviño, e a Banda Escola da Banda Municipal da Estrada, dirixida por Álvaro Varela. Do mesmo xeito, en Silleda o Auditorio da Semana Verde de Galicia acollerá o XIV Festival de Bandas Infantís e Xuvenís coa participación de ambas formacións da EMUSI e da Banda Xuvenil da Sementeira de Cambre, nun acto que dará comezo ás 17.30 horas.