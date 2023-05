El Mundial de Enduro de Lalín vivió ayer una jornada gris desde primera hora de la mañana, y no fue por la meteorología. A las 9.30 hora el 112 recibía la alerta por una colisión entre una moto y un camión articulado de reparto, con un herido de gravedad, en la conocida como rotonda de Willy. En la moto circulaba Pierre L.S. un asistente del equipo LM Racing, que en ese momento hacía seguimiento de la prueba del Mundial en un trecho urbano fuera de la competición.

El 112 desplazó a la zona personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Lalín y un helicóptero del 061. Los profesionales solo pudieron confirmar el fallecimiento. A la zona también se desplazaron efectivos de la Policía Local, miembros del GES y del servicio municipal de Protección Civil de Lalín. Fueron informados, además, Bomberos del Consorcio de Deza e Tabeirós, con sede en Silleda, y la Guardia Civil de Tráfico.

Cabe señalar que la lluvia que había caído durante la madrugada restaba seguridad a una zona en la que se han producido ya incidentes de circulación en numerosas ocasiones. Fuentes cercanas a la organización indican que el fallecido pudo haberse desorientado al buscar el tramo que debía controlar. Viajaba en sentido descendente cuando su vehículo impactó contra el camión.

Una vez que tuvo conocimiento del fatal percance, desde el Concello el alcalde, José Crespo, contactó tanto con el secretario xeral para o Deporte como el director xeral de Xustiza, ya que se trata de un ciudadano extranjero, de cara a acelerar los trámites para la repatriación del cadáver. De igual modo, desde el gobierno local se ofreció desde el primer momento toda la ayuda posible a la familia para que puedan volver a su hogar lo antes posible. En el Mundial se encontraban tanto los padres del fallecido como su hijo, que es piloto del equipo.

Minuto de silencio

A las 18.00 horas tuvo lugar un minuto de silencio por el terrible suceso, al que acudieron los pilotos y personal de organización, así como el regidor y otras autoridades políticas. A propuesta de los directores de la prueba, decidió cancelarse la entrega de premios, que estaba prevista para esa hora, de modo que tendrá lugar durante la jornada de hoy. Por otra parte, los pilotos del equipo en el que trabajaba Pierre L.S. optaron por abandonar la competición en señal de duelo, una decisión que también tomaron otros participantes del Mundial. El fallecido tenía 42 años y era muy conocido en el paddock, el área donde las motos suelen prepararse antes de las carreras.

La organización no emitió un comunicado oficial, ya que no se trata de un competidor y no fue un accidente del torneo, sino de circulación. Por ello tampoco se barajó la suspensión de la prueba.