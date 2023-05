A XVI Bienal Pintor Laxeiro estará dedicada aos artistas de Lalín, Ourense e Santiago, que teñen como denominador común a Vía da Prata como territorio inspirador das súas obras ao longo do último século. Promovida polo Concello de Lalín, inaugurarase o venres 19 de maio, ás 20 horas, e nela tomarán parte máis dunha trintena de creadores, artistas emerxentes e consolidados, que naceron ou viviron nunha das rutas xacobeas máis concorridas e que destacan pola súa grandeza plástica ao presentar obra baixo a temática singular do Camiño concibido como elemento xerador de experiencias artísticas.

Unha Bienal que permitirá descubrir as caras creativas que xorden ao longo deste territorio da Vía da Prata e que se celebra nun ano no que se está a conmemorar un acontecemento cultural de gran importancia, como é o centenario do Seminario de Estudos Galegos, unha institución que desenvolveu un gran laboral cultural e de divulgación e que tamén tivo unha considerable pegada en toda a comarca de Deza. Coincidindo coa inauguración da Bienal tamén está previsto que se presente o catálogo, editado co apoio da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Elenco

O elenco de artistas que participan nesta decimosexta edición da Bienal, coa que se pretende poñer en valor o polo creativo Lalín-Ourense-Santiago e os recursos vinculados ao Camiño de Santiago, está conformado por: Parada Justel, Maside, Manuel e Elena Colmeiro, Prego, Juan Luis López García, Luis Vázquez López, Laxeiro, Virxilio, Acisclo Manzano, Buciños, Xosé Luis de Dios, Xaime Quessada, Alexandro, Vidal Souto, Antón Lamazares, Sucasas, Manuel Quintana Martelo, Pilar Taboada, Guillermo Aymerich, Gloria Alonso, Armindo Salgueiro, Antonio Taboada Willy, Vidal Payo, Gloria Alonso, Nicolás González Aller, Lino Martínez Villafínez, María José Díaz, María Meijide, Paco Lareo, Ferreiro, Enrique Vidal Abascal, Misha Bies Golas (Miguel Calvo), Noelia A Ferreira e Aitana Iglesias.