El BNG cruceño alerta de las irregularidades que comete el gobierno local en la entrega de las notificaciones de las mesas electorales. “No es norma que el teniente de alcalde (Julio López), se encargue del reparto de esas notificaciones”, cuando ese trabajo debe ejecutarlo el o la Policía Local. El problema es que las dos plazas de policía de Vila de Cruces están sin cubrir desde hace al menos un par de años. En caso de que dicho reparto no pueda efectuarse a través de la policía, debe realizarlo una persona funcionaria. “Si la disculpa es que no hay funcionarios a disposición, alguna responsabilidad tendrá el grupo de gobierno”, añade el portavoz del partido, Álex Fiuza.

El Bloque añade que ya se incumplieron los plazos de entrega, que incluso las notificaciones se realizaron por parte de algún voluntario de Protección Civil y que algunas notificaciones se entregaron a personas que no son las propias interesadas y a las que no se les dio el manual, “lo que puede suponer un problema en las elecciones, porque puede haber gente que no tenga conocimiento de estar notificada”.

Centro de salud y deporte

Por otra parte, el programa electoral del Bloque incluye la creación de una aplicación móvil, Móvemonos, para facilitar la reserva de pistas deportivas y el pago de las cuotas de distintas actividades, con bonificaciones para las familias.

Prevé reformar los bajos del centro de salud para destinar toda la planta a un centro de salud y deporte, ampliando espacios para el Club de Loita Keltoi y el de Kung Fu Zen, amén de modernizar y ampliar el gimnasio municipal, con salas multiusos más amplias y oficinas para los clubs. También promete reformas en las piscinas municipales. El BNG recoge la necesidad de licitar el contrato de las escuelas deportivas, pues está prorrogado de forma tácita desde 2015, amén de mantener las instalaciones.