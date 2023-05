El Concello de A Estrada homenajeó ayer a la estradense Uxía Rodríguez Nebra por sus recientes logros en el ámbito del motociclismo profesional internacional. La antigua alumna del ciclo medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles del IES Antón Losada, forma parte este año del equipo de mecánicos del equipo Angelus MTA Team de Moto3, categoría de bronce del motociclismo mundial.

La escudería está dirigida por Aurora Angelucci, única mujer en la categoría al frente de un equipo en este Mundial 2023, un mundo normalmente copado por hombres. Por ello está llevando a cabo una firme apuesta por la inclusión de profesionales femeninas, contando además de con la estradense con Ángela Benavente y Tania Jaume Rueda en su equipo.

La mecánica, que acudió a la cita acompañada por su padre, Ramón Rodríguez “Ramoné”, explicó al alcalde algunos de los entresijos de este mundo. “Yo me encargo principalmente de tareas de mantenimiento, gasolina y pizarra. Además, también ayudó en el desmontaje y montaje del motor”, detalló la estradense, contenta por todo lo que está viviendo y por su rápida aclimatación al equipo. “El ambiente que tenemos es genial. No me puedo creer la suerte que tengo. Además, estoy aprendiendo mucho. Yo ya soy muy inquieta en ese sentido pero desde el propio equipo me inciden en que aprenda, me animan a mirar, a fijarme y a echar una mano”, afirmó.

Las victorias en Estados Unidos y España han sido además una alegría. “Sabíamos que podíamos pelear por ganar alguna carrera pero ahora creo que podemos pelear por acabar entre los tres primeros”.

Recibimiento oficial

En el acto, celebrado en la mañana de ayer en la casa consistorial, el alcalde, José López Campos, le hizo entrega de una réplica del consistorio con el mensaje “La carretera es el camino. El esfuerzo, el motor que impulsa a recorrerlo”, en reconocimiento a su papel como pionera en una disciplina eminentemente masculina. El regidor local trasladó su enhorabuena a Uxía Rodríguez por “hacer historia en el motociclismo nacional y autonómico y abrir una puerta para que cada vez más mujeres puedan llegar a las categorías profesionales” y le agradeció “poner a nuestro municipio del mapa gracias a su buen hacer” y puso en valor “la calidad educativa de los centros de enseñanza estradenses, capaces de formar a los mejores profesionales”.

Dos victorias con las que soñar con lo más alto

El equipo Angelus MTA Team suma actualmente 26 puntos en una de las categorías con mayor igualdad del mundo del motor. El valenciano Iván Ortolá no comenzó bien el Mundial, con malos resultados en Portimao (Portugal) y en el circuito de Termas de Río Hondo (Argentina). Sin embargo, presentó su candidatura a todo ganando las dos últimas pruebas, la celebrada en el circuito de Austin (Estados Unidos) y hace solo unos días en Jerez (España).