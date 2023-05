A vindeira fin de semana a asociación cultural Punteirolo organiza o Festival Folclórico San Cidre, que adica ao gaiteiro e artesán recentemente falecido Fernando Soto. O día 13, o festival inclúe un pasarrúas e as actuacións, na Praza do Concello de Con de Xido (Cambados), Huelearromero (Cenicientos-Madrid) e Punteirolo, a partir das 18.00 horas. O domingo 14, a partir das 12.00 horas a formación anfitrioa ofrecerá un pasarrúas, acompañamento na misa e posterior procesión, tamén na Praza do Concello.