“Quiero hacer historia y ser la primera mujer alcaldesa de Lalín”, proclamaba Alba Forno Crespo en la presentación oficial de su candidatura. “Esta jornada quedará marcada para siempre en la historia del socialismo lalinense. Si me dicen hace sólo unos meses que hoy iba a estar aquí, hablando delante de un ministro y de docenas de compañeros y vecinos liderando un proyecto de futuro para Lalín, desde luego no lo creería”, añadía la aspirante del PSOE, acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la presidenta del PSdeG, Carmela Silva; el secretario general provincial, David Regades; y el eurodiputado lalinense Nicolás González Casares.

Tal como la propia Forno refirió, José Crespo Iglesias lleva más años en el gobierno de los que ella tiene. “Lalín paga las consecuencias del gobierno de siempre, el alcalde de siempre y con las mismas políticas de siempre, un estancamiento sin precedentes”, manifestó ante las más de cien personas que le arroparon el jueves en el Pazo de Liñares. “Es tiempo de mudar estas políticas”, demandó la candidata, cuyo programa apuesta por el empleo, salarios dignos y el apoyo a los pequeños empresarios y autónomos.

Forno atribuye al “nerviosismo” las acusaciones de que en las aulas lalinenses “hay sectarismo y adoctrinamiento” para hacer ver que los jóvenes que simpatizan con el PP “se sienten perseguidos o amenazados”. “En Lalín lo fácil es ser del PP, los que no son del PP son los que sufren coacciones y presiones –denunció–; si no, preguntadle a compañeros como Tobi, lo difícil que era simplemente dar la cara por otras siglas que no fueran las del PP. ¡Lecciones de defender la libertad ideológica ninguna, señor Crespo!”, advirtió la candidata, que ofrece “pasar de la crispación al diálogo, de la opacidad a la transparencia, de la inoperancia a la gestión y de los favores a la igualdad de oportunidades”.

David Regades destacó el papel de la mujer en la provincia de Pontevedra y puso de manifiesto que Forno contará con “una aliada fundamental, que es Carmela Silva”, no solo como feminista sino como presidenta de la Diputación: “Juntas construiréis un Lalín lleno de oportunidades y un Lalín mejor”. Por su parte, Silva destacó que “Alba es el futuro pero también el presente. Es una mujer nueva, fuerte, con garra, valiente, decidida y que ama profundamente a Lalín. Esta villa tiene que ponerse en el mapa de la modernidad y tener ya una mujer alcaldesa”, manifestó la presidenta del PSdeG.

José Manuel Albares reveló que siempre está “informado de todo lo que pasa en Lalín”, porque cuenta en su equipo con Adriana Viz (miembro de la lista de Forno) y está en contacto con el eurodiputado Nicolás González Casares. El ministro destacó que su candidata representa todos los valores del socialismo: “Sé que estás comprometida con Lalín, pero sobre todo con los vecinos y vecinas, que es la esencia del socialismo. Darle el apoyo a esta candidatura es apostar por una buena gestión económica, por políticas progresistas que protegen la ciudadanía al tiempo que se mejoran los servicios públicos. Es apostar por una sanidad y educación públicas de calidad y garantizadas frente a los recortes. Hay que apostar por Alba Forno y no por la involución”, concluyó.

“Nefasta gestión” de Crespo en políticas de vivienda

El PSOE recrimina a Crespo que salga ahora con medidas que son “humo” para intentar cubrir “su nefasta gestión” en políticas de vivienda durante los más de treinta años que lleva en el consistorio. Considera que la propuesta del PP de habilitar como residenciales los bajos de la periferia urbana “no es eficaz, ni daría cobertura a las numerosas solicitudes que hay en la actualidad”. “Promovieron nuevos desarrollos durante la burbuja inmobiliaria, cuando estaba claro que los espacios no iban a tener salida comercial. Se equivocaron y ahora hay gastar dinero para convertirlos en viviendas”, critica.