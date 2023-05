Colmenas en busca de autor

“Me han robado la propiedad intelectual. Es un problema muy gordo y pendiente de denuncia”. Así de tajante se muestra el historiador Damián Porto Rico tras denunciar el plagio de su libro “Catálogo das alvarizas da Terra de Deza e a Serra do Candán”, editado por el Seminario de Estudos do Deza y pendiente de su presentación después de haber sido aplazado por “problemas de carácter técnico”, según se indica en el perfil de Facebook del Concello de Lalín. Porto recuerda que “hace casi tres años fui recibido por el alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala de Cultura, Begoña Blanco, junto a Francisco Azurmendi Iglesias y Jesús Taboada Martínez para hablar de la publicación de la obra, obteniendo el ‘placet’ verbal de ambos para proceder a su preparación”.

Siguiendo con la cronología de los hechos, Damián Porto indica que “posteriormente envié al Ayuntamiento de Lalín y a Jesús Taboada Martínez –lalinense elegido por Begoña Blanco como mediador en el tema– los textos, archivos, planos, fotografías, dibujos e imágenes que componen la obra a través de más de 137 correos electrónicos”. El 4 de noviembre del año pasado, el coautor del catálogo recibió las pruebas de impresión del libro, en el que aparecía junto a Francisco Azurmendi Iglesias y Jesús Taboada Martínez como autores “maquetado bajo el epígrafe “Colección Deza Básicos Nº 13” y con anagramas en la contraportada del Patronato Cultural de Lalín, Seminario de Estudos do Deza y el Concello” La maqueta que contenía todas esas imágenes y datos fue devuelta para ser corregida . La supuesta prueba de imprenta cuenta con un código ISBN. Porto también asegura tener una inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de “este libro y sus imágenes a mi nombre, también con fecha de noviembre de 2022”.

El coautor de “Catálogo de alvarizas da Terra de Deza e a Serra do Candán” añade que el 3 de marzo de este año envió un correo electrónico a Begoña Blanco “comunicándole que me vería obligado a buscar otras líneas editoriales, dada la pasividad del Ayuntamiento en el asunto. Correo del que no obtuve ninguna respuesta”. La sospecha de Porto surge después de que el pasado 24 de abril recibiese la noticia de que el 10 de mayo se iba a presentar un libro “de similar título y también modelado como el número 13 de la colección Deza Básicos bajo la autoría exclusiva de Jesús Taboada Martínez sin la autorización del legítimo autor; es decir, yo mismo”, matiza. Siempre según Porto, la gran mayoría de las imágenes han sido cambiadas puesto que Jesús Taboada Martín no pudo acreditar su autoría ya que no posee ni pudo acceder a los archivos RAW originales, pero sí al resto de materiales”. El historiador estradense quiere saber “en qué puntos el libro que se pretende presentar bajo la autoría de Jesús Taboada Martínez difiere del presentado, aceptado y planteado en primer lugar por el Concello. Si el Concello de Lalín tiene previsto tomar algún tipo de medida o si apoya, encubre o participa en esta manifiesta e indebida apropiación de mi propiedad intelectual registrada y que pienso defender en los tribunales, si fuera necesario”.

Respuesta oficial

Por su parte, la concejala Begoña Blanco indicó a instancias de FARO que “yo prefiero que entre los autores aclaren ese tema. Es un problema entre ellos y no nuestro. El Concello colaboró solamente en la financiación”. La responsable de Cultura de Lalín añadió que “de hecho, Damián nos pidió cita, pero el Concello se lo remite a Jesús Taboada, que es el que firma el libro que financiamos. Nosotros ni siquiera sabemos de lo que nos está hablando.” Esta Redacción también intentó ayer ponerse en contacto con Jesús Taboada para recabar su opinión pero obtuvo la callada por respuesta.