Aínda coa resaca do éxito da Gala da Empanada, o pasado 8 de abril, A Bandeira volverá honrar o seu producto estrela o 27 deste mes, xornada de reflexión antes de acudir a votar.

E para decidir qué papeleta meter nas urnas, nada mellor que música e comida. Por iso, Amigos da Empanada organiza Recuncar, e faino por segunda vez. Toda a programación terá lugar na Carballeira da Silva, e arranca con xogos populares a partir das 11.30 horas. Ás 12.00 terán lugar as actuacións de dous grupos de música e baile tradicional: Xirandola e Punteirolo. Ao seu remate, Pepe Ayude lerá o Pregón da Vila. Ayude foi presidente de Amigos da Empanada e recentemente obtivo a distinción de Socio de Honra. Nos últimos anos, ademais, xa ten presentado varias edicións da Festa da Empanada e dirixiu a tradicional poxa. Para o actual presidente, Andrés Seoane, “Pepe Ayude é todo un referente na nosa vila e un dos máximos impulsores da Festa da Empanada”. Indica que o Pregón da Vila nace para rendir homenaxe a aqueles veciños e vecias que teñen un gran vínculo coa Bandeira ao colaborar co seu progreso e dinamización cultural.

Tralo pregón outro histórico, pero da música, amenizará a sesión vermú. Falamos de Pachi Show, que leva 58 anos nos escenarios. A comida popular comeza ás 15.00 horas e inclúe empanada, ensaladilla, carne guisada con patacas, pan, bebida, postre e café. Custa 25 euros, pero é gratis para as crianzas de menos de 6 anos, e vale 15 para as que teñan de 6 a 11 anos. As entradas poden retirarse nestes locais: Arume; A Taberna do Músico; A Casiña dos Contos; Merca Mella e Trécola, así como nas redes sociais da Festa da Empanada ou no teléfono 621 08 71 17. Poden mercarse ata o 25 de maio.

Pola tarde, o bingo comeza ás 16.30 horas, actuarán a recén creada Charamga Os Empanaos e haberá karaoke. A verbena comeza ás 20.30 horas, de novo con Pachi Sow. Para os que máis aguanten, a música vai continuar cos pinchadiscos Xavi Villar e Cid. Amigos da Empanada quere agradecer o aoio da veciñanza, do comercio local e do Concello de Silleda.