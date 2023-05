Quejas nada “peregrinas”

La asociación de amigos peregrinos del Camino de Santiago denominada “Peregrinus Dezae” de Lalín surgió en octubre del año pasado con la misión de dar apoyo, información y asistencia a los caminantes que cruzan la comarca dezana en su peregrinar a Santiago de Compostela. Su responsable, Daniel Antelo, recuerda que “Peregrinus Dezae, aparte de sellar las credenciales y prestar atención e información, escucha las sugerencias que los caminantes hacen al llegar”. Antelo desvela que “una mayoría dice que el Camino está bien, pero echan en falta algún punto de descanso entre Rodeiro y Lalín, y Castro Dozón y Laxe, donde poder sentarse y reponer agua”. En este sentido, no falta el que también lamenta “querer comer y encontrarse con el problema de no tener en dónde, al estar las cocinas de los establecimientos cerradas al llegar o simplemente no encontrar nada abierto los domingos y lunes”, añade. Además, según el responsable de la oficina, “una minoría asegura no poder degustar nuestro plato rey, el cocido, el día que coincide su pernocta en Lalín”, asegura Antelo.

Sin embargo, las quejas más habituales de los usuarios de la ruta jacobea a su paso por Deza tienen que ver con la seguridad, en concreto, las referidas a “encontrarse perros sueltos que atacan al caminante”, destaca Antelo. También aparecen reclamaciones por la escasa señalización en el casco urbano de la capital dezana y “la falta de limpieza y acondicionamiento de las señales durante el itinerario”. La relación de demandas de los peregrinos concluye diciendo que “en días de alguna actividad extra como el enduro, el Rali do Cocido o las fiestas, se quejan de no encontrar cama donde poder dormir al estar las más de 300 plazas hoteleras ocupadas, reclamando la necesidad de un albergue municipal”, asegura Daniel Antelo. Desde Peregrinus Dezae se explica, además, que “en estos últimos siete meses, y después de llevar recibidos a más de un millar de peregrinos de más de 40 países y escuchadas las sugerencias de varios cientos de ellos, nos vemos en la obligación de comunicar esto públicamente para que los candidatos a la Alcaldía tomen medidas dentro de sus competencias y posibilidades, por que los peregrinos también son un colectivo que ayuda a mover la economía de Lalín”. Presentación En otro orden de cosas, la oficina lalinense recuerda que a finales del mes de junio “nos visitará Endika Armengol Pérez para presentar sus dos últimos trabajos narrativos sobre el Camino Sucesos Peregrinos y Grandes en el Camino Francés a Santiago. Según Daniel Antelo, “este gran peregrino navarro afincado en Cataluña, con casi un centenar de caminos en sus pies, vendrá a tierras dezanas a presentar sus dos últimos libros en la Sala Moderna del Café Camilo tras degustar el cocido de Lalín en Casa Currás”. Además, la asociación espera poder acercarse a los más jóvenes de la capital dezana, con la programación de una charla “de un gran historiador y buen conocedor del Camino de Santiago”, que podría celebrarse coincidiendo con el inicio del próximo curso académico.