Carlos Baute, Tanxugueiras. Roi Casal y Monolius Dop serán los conciertos del San Paio 2023, un cartel que presentaron en la mañana de ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, y el edil delegado de Festas e Mercados, el también responsable de Urbanismo Gonzalo Louzao Dono. Las celebraciones, que arrancarán el 23 de junio con las hogueras de San Juan, se extenderán hasta el martes 27. Además de estos artistas de talla internacional, la programación incluye a algunas de las orquestas más populares en el panorama autonómico, como París de Noia o El Combo Dominicano, junto con Los Satélites o Galilea, formación esta última “con ADN estradense”. Louzao puso el acento en que se buscó combinar grandes conciertos con el tirón que tienen las orquestas, dando también cabida a deporte y espectáculos musicales de acento estradense.

Viernes 23 de junio.

En el día de San Juan, el ambiente festivo irá preparándose por la tarde de la mano del Xfest 2023, un evento que arrancará a las 16.00 horas en la zona de la estación de autobuses y que reunirá parkour, jugger técnico Super Smash Bros o Magic the gathering. A las 18.00 se abrirá en la Praza da Feira el parque de atracciones del San Paio, que encenderá sus luces de fiesta a las 21.00. A Esa misma hora comenzará la sardiñada de San Juan en el aparcamiento de la Avenida de América (con sardinas gratis y servicio de pulpería). Ya a las 22.00 horas llegará el primer concierto del cartel, con Roi Casal. Después de que a medianoche se enciendan las hogueras, La Quinkillada actuará en la Zona dos Viños.

Sábado 24 de junio.

Día de ponerse el chándal. Desde las 10.00 horas arrancan en la alameda los primeros eventos deportivos de las fiestas, con un 3x3 de baloncesto en la categoría base, que continuará por la tarde. La música llegar a todo el casco urbano con los pasacalles de la charanga Os Atrevidos. La acompañará el Pasacalle Pé tras Pé, que incluye al grupo folclórico Trebey, Ranco Folclórico de Silvares y la Banda de Gaitas de Barbude. Recorrerán las calles Ulla, Calvo Sotelo, Serafín Pazo y Praza da Constitución. A las 13.00 horas, la sesión vermú en la Zona dos Viños estará ambientada con Onte e Hoxe.

La escuela Musikenos ofrecerá en el Teatro Principal (desde las 18.00) su festival de fin de curso. A las 20.00 llegará la Gala 25 Anos Banda de Gaitas de Barbude, en la Praza de Galicia. A las 21.00, en la Praza do Mercado está programado el espectáculo infantil ConFusión de Píscore y la Banda de Música Municipal de A Estrada. Será a las 22.00 cuando Olaia Maneiro, vecina de San Xurxo de Cereixo e integrante del grupo Tanxugueiras, ofrezca el pregón del San Paio 2023, antesala del concierto que Tanxugueiras ofrecerá, a continuación, (22.30) en la Praza da Constitución. A medianoche tomarán el relevo musical la orquesta Galilea (Porta do Sol) y Rancho Folclórico de Silvares (Zona dos Viños).

Domingo 25 de junio.

Tras las bombas de palenque llegará la música, con la Charanga BB+ y el pasacalles de la Banda de Música Cultural de A Estrada, que ofrecerá un concierto en la alameda a las 13.00. A partir de las 17.00, la tarde será de los niños, con las propuestas A xogar na Zona (Zona dos Viños) y el Día do Neno acuático. Los participantes tendrán que ir en bañador para disfrutar de los hinchables de agua y fiesta de la espuma en la Praza do Mercado. El deporte estará presente en la final del Torneo de tenis dobles Concello da Estrada y la exhibición de baile de Sondodance (desde las 18.00 en el Teatro Principal).

Ya a las 21.00, arrancará la verbena con la orquesta Los Satélites (Porta do Sol). Una hora más tarde, música y baile se fusionarán en la Praza de Galicia con la Gala Tequexetéldere, que fusionará su espíritu folk con la Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra. Ya a las 23.00, en la Praza da Constitución, toma el relevo Carlos Baute. Desde la 01.00, el público juvenil gozará en este mismo entorno urbano de Start of summer festival, con Michenlo, Groove Amigos, Carlos López, Totti x Elop y Saso.

Lunes 26 de junio.

Festivo local. A las 11.00 horas está programada la Festa da Bicicleta en a Praza do Mercado, hora en la que la emisora Radio Estrada iniciará en Calvo Sotelo un programa en directo con la presentación del libro Historia do Teatro Principal. A las 13.00 habrá concierto de la Banda de Música Municipal de Santiago y, una hora después, The Narts en la Zona dos Viños. A las 20.00 horas, en la iglesia parroquial, se celebrará misa cantada en honor al patrón estradense, San Paio, con la Coral Polifónica San Salvador de Camanzo y procesión a cargo de la Agrupación Musical de Cornetas, Tambores e Gaitas de Ferrol. Ya por la noche, a las 22.00, la Big Band Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso actuará en la Praza da Constitución, donde a las 23.00 ofrecerá un concierto Monolius DOP. A medianoche arrancará la actuación de El Combo Dominicano en la Praza de Galicia

Martes 27 de junio.

En esta segunda jornada festiva local habrá 3x3 de fútbol base en la alameda, pasacalles y concierto de la Banda de Música Municipal. En la Zona dos Viños se fija, a las 13.30, el concierto de Algo pasa con Mery. Ya a las 19.00, habrá batucada de la Escola Latexo Percusión y, a las 20.00, llegará la misa cantada por la Coral Polifónica Estradense y la tradicional procesión del Santísimo, esta última con la Banda de Música Municipal y la banda militar de la Brilat (con posterior desfile y concierto). A las 22.30 llegará la actuación de París de Noia en la Praza da Constitución, que continuará tras la interrupción para disfrutar de los fuegos artificiales de fin de fiesta lanzados de la A Cañoteira.