Cuando la calle te echa para atrás

Espacios amables y espacios no amables. Pueden definirse así aquellos lugares que invitan a quedarse, a pasar tiempo en ellos, o los que por lo contrario, hacen todo lo opuesto, te expulsan. A nivel urbano, la organización de estos hace que los usuarios hagan o no uso de ellos. En el caso de A Estrada, por ejemplo, existen tres casos concretos en los que las condiciones que se reúnen hacen que los vecinos y vecinas no los tengan de referencia a la hora de escoger dónde pasar el rato. Por orden, estos serían la Praza do Concello, la Alameda y la recién urbanizada zona del Mercadona.

Los tres comparten dos rasgos comunes: el hormigón blanco y la falta de árboles y sombras. Como consecuencia, especialmente en los días de sol y calor o la época estival, el calentamiento del material del firme y la falta de cobijo para guardarse del sol hacen que en lugar de aligerar la sensación térmica, la empeoren. A esto hay que sumarle, además, el efecto óptico que produce cuando la luz se refleja en el suelo blanco, produciendo una sensación cegadora y molesta. En el caso de la Alameda, la existencia de algunas, aunque no muchas, zonas verdes, hacen la situación más llevadera, mientras que la Praza do Concello se ha convertido, a todas luces, en un simple sitio de paso, en el que la gente procura pararse lo mínimo posible. Esto sucede no solo por las razones mencionadas anteriormente, sino porque la falta de mobiliario urbano hace muy difícil pensar en una vida pública en este lugar, pese a que generalmente, su situación céntrica y al lado de la Administración y principal vértebra comercial conduciría a pensar todo lo contrario. Del mismo modo, la zona desarrollada en el entorno del Mercadona cuenta también con un diseño urbano muy similar al de la Alameda, un material blanco y duro y poco fresco, mobiliario urbano integrado en este y poca vegetación o espacios de sombra. El motivo pude tener que ver con que parte del terreno está pensado para edificar en el futuro y por lo tanto, podría creerse innecesario cuidar el área de esparcimiento si pronto está estará ocupada por elementos asociados a la construcción. De todos modos, en la lado opuesto del ring en este combate de los espacios urbanos estradenses, puede encontrarse la Praza da Feira, cuyo firme, si bien criticado por otros motivos, es más amable al menos en lo que a temperatura y resplandor se refiere. En este sentido, cabe preguntarse cómo las plazas y los parques se han convertido en espacios que expulsan, en lugar de lo que siempre han sido, escenario de años y años de vida pública en la villa. Lamentos por el mal estado de conservación de la pérgola Y mientras falta sombra en la Alameda municipal, su vieja pérgola descansa solitaria entre maleza en el terreno público de la Fundación de Exposicións e Congresos, totalmente desmantelada y en un estado de conservación dudoso. Estos días, el debate sobre la falta de cuidados a este emblema de la villa ha vuelto a cobrar fuerza en las redes sociales, con varios vecinos y vecinas lamentando que parte de la identidad y de la historia del pueble estradense haya quedado relegada a piedra amontonada entre marañas de hierba y arbustos. A los lloros por la pérgola los siguió la nostalgia por las fuentes, el estanque de peces y otros elementos de esta vieja zona verde, que ahora solo existe en la memoria de quienes tuvieron tiempo a verla en pie y en fotografías que dan fe de su evolución a lo largo del tiempo. Pues algunas pérdidas resultan irreversibles, y esta es una de ellas.