El recinto Feira Internacional de Galicia Abanca acoge el 3 y 4 de junio tres competiciones de belleza canina organizadas por la Sociedade Canina Galega. Así, el día 3 tendrá lugar la 105ª Exposición Nacional Canina, mientras que el domingo 4 está prevista la 106ª edición de ese mismo concurso y la 47ª Exposición Internacional Canina. Su objetivo es buscar los ejemplares más semejantes a los estándares de la Federación Cinológica Internacional (FCI), para así reconocer los mejores ejemplares para la cría. Siete jueces de España y Portugal valorarán la morfología, movimientos y carácter de los perros.

Las categorías son muy cachorros, cachorros, joven, intermedia, abierta, veterana, trabajo y campeones. Además, los participantes pueden competir en parejas y grupo de cría. El mejor perro de cada raza en muy cachorros, cachorros, joven y adulto irá a la final de su grupo. Ha once grupos, de los que saldrán otros tantos ganadores. De estos 11 vencedores se elegirán los mejores en muy cachorros, cachorros, joven, veterano y razas españolas. El campeón absoluto será el Best in show en la categoría de adultos.