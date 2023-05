Ata o ano 2006, a mámoa do Coto do Santo de Pedra era a única mámoa da parroquia de Doade, da que había constancia da súa existencia en moi escasas referencias bibliográficas e tivemos que esperar ata o ano 2019, que foi cando o Museo Casa do Patrón, puxo ao descoberto varios túmulos que se localizan nos montes veciñais.

No ano 2006, unha investigadora da Universidade de Santiago (USC), Xulia Vidal, descobre, de xeito definitivo, a Mámoa do Coto do Santo de Pedra (ou da Pedra) e outra que se localiza moi cerca do Castro de O Penedo, nun traballo titulado “Aproximación ao Fenómeno Tumular no Interfluvio Deza-Asneiro (Lalín, Pontevedra)”.

Desta forma, xa temos constancia real de que na baleira zona de Doade non é que non existan monumentos megalíticos, senon que o seu descoñecemento, en realidade, era por falta de investigación. Un problema que se pode levar a moitos outros lugares do noso territorio, pero, afortunadamente, todo cambiou desde que o Museo Casa do Patrón puxo no seu punto de mira a indagación desa etapa da Prehistoria. Non só se puxeron ao descoberto estas mámoas senon, tamén, outras máis recónditas e ocultadas polas matogueiras dos montes da parroquia.

A parroquia de Doade goza dunha posición xeográfica especial, está na vertente Norte do tramo transversal da Gran Dorsal Galega, un gran sistema montañoso que percorre Galicia, pola parte central, de Norte a Sur, ao longo duns 220 Km. Os montes desta Dorsal, no referido tramo, descenden significativamente en altura se os comparamos coa Serra do Faro e os Montes do Testeiro-Serra do Candán, nos seus extremos. Así Pena Albura, un dos lugares máis elevados do tramo transversal, apenas sobrepasa os 800 metros de altura, pero un importante factor que condiciona o medio ambiente da parroquia é a orientación de toda a ladeira cara o Norte. A orientación cara o Norte e con pendentes do terreo bastante notorias, afecta ás condicións climáticas e crea un ambiente de “vertente de umbría”, por iso, no fondo do val do Asneiro, ten lugar unha das maiores “inversións térmicas” de Galicia a tan só unha altura de 450 metros de altitude.

Nesta ladeira Norte do tramo transversal da Gran Dorsal, saen dous importantes ríos, afluentes do Asneiro, o río Abeleda e o río Lebozán, e no interfluvio destes ríos, cerca de A Ferreiriña (713 metros), localízase a vistosa mámoa do Coto do santo da Pedra ou de Pedra. A lomba que marca o límite das concas destes dous ríos, descende desde o alto da Cima de Val de Pereira (786 m) e a unha distancia duns 3,3 quilómetros do fondo do val, por onde transita o Asneiro, localízase, no referido interfluvio a mámoa en cuestión, acadando unha altura de 685 metros e cuns horizontes de visibilidade abertos en todas as direccións, en especial, cara o Norte. Esta mámoa é un gran mirador natural, unha referencia territorial tan destacada como aqueles vértices xeodésicos, que instalou o Instituto Geográfico Nacional no noso territorio, para as triangulacións do Mapa Topográfico 1/50.000, a mediados do século pasado.

A mámoa do Coto do santo de Pedra, a maiores dun megalito funerario, estratexicamente localizado no territorio, en si mesma, tamén encerra algún posible segredo pendente de revelar. Así, por exemplo, non sabemos se este túmulo conserva un dolmen no seu interior, un dolmen feito con lousas de micaxisto, a rocha típica desta zona, e se nos ortostatos da súa cámara funeraria se atopan, por adentro, algún tipo de petróglifos ou pinturas, como ten sucedidos noutras varias mámoas da nosa Comarca (Oirós, Brañas de Corrospedriños, Alperiz, Coto dos Mouros, Monte Marxós, Namelas, Os Muiños, etc).

Para chegar a un coñecemento máis profundo desta mámoa, que pode resultar un exemplo paradigmático nesta zona, non queda máis remedio que emprender unha escavación valorativa que, algún día, esperemos que se realice.