Hace una semana la Xunta publicaba una línea de ayudas de 600.000 euros con la que se pretende impulsar la formación de comunidades energéticas y fomentar el autoconsumo, además de reducir la factura de los concellos. Este tipo de entidades autosuficientes no solo no abundan, sino que a todas luces, no existen en el territorio estradense, en un momento en el que la transición a un modelo energético renovable y más sostenible se ha vuelto primordial para Europa.

La ciudadanía estradense no acaba de dar el paso al modelo de comunidad, aunque desde las asesorías energéticas esperan que la situación se revierta pronto. Bruno Rodríguez, uno de los profesionales que se dedica a este sector a nivel local, afirma que “desconozco si hay alguna funcionando ahora, creo que no”, algo que cree tiene que ver con que “la complejidad de los proyectos lleva a que no se desarrolle y no pase de fases piloto”. En este sentido, según Rodríguez, las ventajas de este modelo son “las derivadas de la producción energética local, básicamente reducir las pérdidas por transporte y hacer la zona más resiliente. También se puede conseguir un precio estable e inferior al mercado”, pero también deben tenerse en cuenta inconvenientes como “una regulación muy compleja, reciente y con muchos actores con diferentes intereses (distribuidoras, administraciones, etc...), además de la dificultad de poner de acuerdo a muchos usuarios o inversores para sacar adelante un proyecto”.

La representante de la asociación Amigos da Terra en la mesa redonda del Encontro Burla Verde en Sabucedo, Raquel Fernández, también es una gran conocedora sobre este tema. Ella explica que las comunidades energéticas pueden ser una forma de caminar hacia una democratización de la energía y hacia un sistema energético verdaderamente sostenible, no solo renovable. Fernández coincide con Rodríguez en que la legislación a este nivel no está clara y que la definición de lo que la ley considera comunidad energética es laxa y ambigua. El ejemplo, apunta, “se ve en las comunidades de montes, que en Galicia son una figura asentada en la que durante años se han repartido los beneficios del uso de estos espacios entre los socios, pero que sin embargo aquí no son consideradas entidades públicas ni privadas, por lo que no podrían establecer una comunidad energética”.

Asimismo, expone que “las que ya funcionan en Galicia suelen tirar por la fotovoltáica porque es más barata, fácil de instalar y modulable, pero existe un mundo de posibilidades que va desde aprovechar los molinos de agua para generar energía hidráulica a instalar minieólicos”. Si bien, los problemas que señala Fernández son, principalmente, la falta de fondos frente al elevado coste de la iniciativa, el poco apoyo por parte de las administraciones y la legislación ambigua.

El Curro Cabaret recauda 10.000 euros

La transición a un modelo energético renovable no llega sin debate. La principal polémica en Galicia reside en la implantación de numerosos parques eólicos en montes y costa, donde los vecinos ven amenazados sus entornos y estilos de vida. En Sabucedo, concretamente, este sábado 29 de mayo se celebraba el Encontro Burla Verde para protestar contra varios proyectos que se emplazarían en la zona y que, consideran, afectaría al hábitat de sus manadas de bestas salvajes, por consiguiente a la secular tradición de la Rapa das Bestas. En esta cita reivindicativa se buscaba informar, hacer un llamamiento colectivo y recaudar fondos para los costosos y largos procesos de alegaciones en la lucha contra estas infraestructuras. La única actividad de pago para este último fin era el Curro Cabaret, con entradas a la venta por diez euros. Tras el recuento de las jornadas posteriores al encuentro, se contabilizaron 1.000 entradas vendidas, lo que eleva la cuantía recaudada a 10.000 euros, a los que habría que sumar otros puntos de venta destinados al mismo objetivo, como la barra de bebidas y otros artículos de merchandising.