Porque comer sano no tiene edad

Patricia Galego procede de una de las familias hosteleras más conocidas y veteranas de Lalín y que durante décadas regentó el bodegón A Cunca. Tras ser madre, la irrupción de la pandemia le dio el empujón definitivo para dar un giro profesional y materializar un sueño que tenía mucho que ver con su formación como nutricionista.

Así nació Qïchen, una iniciativa de biococina y nutrición que ofrece tanto una escuela de alimentación, para trabajar con los más jóvenes, como consultas personalizadas a cualquier edad y un laboratorio gastronómico, orientado a las empresas.

Un cambio de alacena

Dentro de la escuela, “tenemos talleres puntuales y sesiones vinculadas a consultas, así como actividades extraescolares, un día por semana, durante todo el curso lectivo, además de talleres temáticos los sábados” y a los que acuden niños y niñas de entre 2 y 16 años. Galego añade que los participantes en estas aulas suelen ser muy dinámicos “y se animan a probar” con alimentos que están muy ricos y además son sanos, como confituras naturales para endulzar.

Al ser preguntada sobre si los más jóvenes pueden cambiar los hábitos de alimentación del resto de la familia, esta nutricionista lo tiene muy claro: “siempre les digo que en la calle podemos tomar chuches de vez en cuando, pero en casa no, porque es el lugar donde pasamos la mayor parte del día, y por eso hay que tomar alimentos saludables”. Con esa máxima, es normal que muchas familias al final terminen haciendo un “cambio de armario”, animadas por los consejos de los más pequeños, en el sentido de que terminan mudando su alacena para consumir alimentos sanos. Y no solo por no engordar, sino sobre todo por una cuestión de salud.

En este sentido, Galego recuerda que hizo prácticas en el ambulatorio de Lalín en 2008, y por aquel entonces muchas de las personas que acudían aconsejadas por sus doctores de cabecera “lo hacían para bajar de peso para un evento o para el verano”, pero sin visión a largo plazo. “Ahora, la gente ya ve una relación directa entre la alimentación y la salud”. Por eso, la filosofía es tener una pauta saludable y equilibrada, con lo que el peso ideal de cada uno llegará en su momento.

Dietas personalizadas

Patricia Galego aporta además pautas para una alimentación sana en determinadas etapas de la vida, como durante el embarazo. Pero también insiste en que, conforme avanzamos en edad, nuestras necesidades nutricionales son distintas. “Por ejemplo, una persona de 75 años con vida sedentaria va a necesitar menos calorías y proteínas, en teoría. Porque podemos encontrarnos con una persona de esa edad que igual necesita proteínas porque practica trekking”.