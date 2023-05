El debate político en torno a los usos del viejo ambulatorio en A Estrada, así como otros edificios públicos, se ha avivado estos días ante el anuncio de la intención del PP de recuperar la titularidad del inmueble para destinarlo a un centro socioasistencial. El primero en responder fue a esta publicación fue el candidato socialista, Luis López Bueno, quien a través de sus redes sociales manifestó sus sorpresa por que los populares incluyan en su programa una propuesta que su partido ya incorporaba en el 2019 y que llevó a pleno en el 2022, cuando los concejales del gobierno local votaron en contra.

Además, Bueno arremetió contra el alcalde afirmando que esté “mintió en público y en privado” sobre su posible recuperación, puesto que aseguró que los plazos para eso ya han pasado, pero que la ley contempla la cesión gratuita del espacio por tiempo indefinido si este es destinado a usos sociales y públicos. El alcaldable del PSOE también sostuvo que existen fondos suficientes para acondicionar el viejo ambulatorio, por lo que no comprenden que los vecinos y vecinas de la localidad todavía no puedan disfrutar de el.

La siguiente en sumarse a esta crítica fue Mar Blanco, candidata por Móvete, quien no se quedó ahí y sumó a su argumento el resto de edificios públicos inutilizados del municipio. Concretamente mencionó el antiguo Inem, el albergue de Sabucedo, el matadero, la escuela de Portela, el Museo do Pobo Estradense y la estación de autobuses. Bajo su punto de vista, “esto demuestra la dejadez, falta de ideas y de colaboración con otras administraciones por parte del gobierno local”. Asimismo, Blanco reclamó a López Campos que tuvo “doce años para conseguir ubicar servicios en estos inmuebles y evitar su deterioro, pero no fue capaz de hacerlo”. Sosteniendo que “nosotros presentamos diferentes propuestas para cada uno de ellos y todas contaron con la negativa del PP”. Finalmente, la portavoz de Móvete compartió que “seguiremos trabajando para sacarle provecho, al igual que al resto del patrimonio local extendido por el territorio”.