El Caballero mayor del Camiño da Geira

José Balboa es Caballero de la Orden del Camino de Santiago y, como tal, cumple a rajatabla con los valores universales que le son propios a las sendas que conducen a la Ciudad del Apóstol: esfuerzo, solidaridad, hospitalidad y generosidad. A sus 86 años, Pepe –como le llaman quienes conocen y aprecian a este vecino de Beariz– demuestra que tiene un espíritu joven. Regresó a la universidad con 81 años, a los 83 planto cara a una lesión frecuente entre los deportistas de élite y es lunes celebró su segundo aniversario de boda con Lorena González. “La vida es un don maravilloso que tenemos que disfrutar”, anima. Hombre afable y cultivado, no solo ofrece conversación y ayuda a los muchos peregrinos que, recorriendo el Camiño da Geira e dos Arrieros, pasan frente a su casa, sino que no duda en hacer uso de su propio coche para llevarlos a distintas localidades de la zona a fin de que puedan pasar la noche, devolviéndolos al día siguiente al lugar en el que han de retomar esta ruta jacobea.

El Camiño da Geira e dos Arrieros ha recuperado el pulso. Mucho. Tanto es así que, según los datos que barajaba ayer la asociación Codeseda Viva, procedentes del análisis estadístico de los datos de la Oficina del Peregrino, este recorrido entre Braga y Santiago supera este 2023 las 100 Compostelas, colocándose entre la decena de variantes del Camino con más peregrinos. Hasta el 1 de mayo, por la ruta que atraviesa Beariz, Soutelo de Montes, Forcarei, Codeseda y el casco urbano de A Estrada en dirección a la Ciudad del Apóstol pasaron ya 107 peregrinos. La mayoría proceden de Portugal, a gran distancia de los peregrinos españoles, seguidos de alemanes y, ya de forma anecdótica, de los procedentes de Austria, Azerbaiyán, Bélgica, China o Reino Unido.

Destacan desde Codeseda Viva que el 70% de ellos realiza el camino entero, con sus 240 kilómetros, un dato que “va en contra de la tendencia actual de limitarse a los 100 últimos kilómetros”, que es el mínimo para recibir la Compostela.

Esta afluencia está ocasionando que en algunas zonas estos peregrinos se encuentren con que faltan camas para dormir. “Los vecinos colaboran con ellos llevándoles en coche hasta donde hay sitios disponibles y recogiéndolos al día siguiente para devolverlos al punto final del día anterior”, indican desde la agrupación que preside Carlos da Barreira.

José Balboa metió en su coche a muchos de ellos para llevarlos a Soutelo de Montes o a Forcarei para pasar la noche. Pepe es un apasionado del Camino, no solo por haber recorrido y disfrutado de muchas de sus variantes, sino porque está firmemente convencido de que buen parte de ese rico patrimonio del que Galicia y España pueden presumir, esas joyas del Románico y el Gótico “desde los Pirineos hasta Finisterre”, se cimienta en el Camino. “Hay que ser agradecidos. Y debemos agradecer que exista el Camino de Santiago”, subraya, para luego remarcar el importante revulsivo económico que supone para muchos territorios de interior por los que pasa.

“El Camiño da Geira e dos Arrieiros tiene una virtud que nadie le pudo robar: la capacidad de que los peregrinos se sientan obligados a mirar hacia dentro. Hablé con muchos y todos me dicen lo mismo: te obliga a mirar hacia tus adentros y conocerte mejor y esto hace que seamos mejores personas”, remarca Balboa. Pepe y su esposa compraron una vieja casita que tienen previsto rehabilitar para construir un albergue diferente a los habituales. “Lo vamos a convertir en reposo del caminante”, señala. Dice que están trabajando para que este mismo año pueda quedar acondicionado con capacidad para dar cabida a entre 12 y 14 peregrinos. Anticipa este Caballero de la Orden del Camino de Santiago que en este acogedor y hospitalario alto en la senda se ofrecerá a quienes caminen hacia Compostela la posibilidad de aportar un donativo para colaborar con los gastos derivados de la atención. “Nadie tendrá obligación de pagar nada y quien decida no hacerlo será bienvenido igual”, apunta.

“Tenemos que hacer algo por el Camino”, insistió Pepe, que puso el acento en que en sus años de experiencia ha visto cómo muchos pueblos sin vida han experimentado un renacer de la mano del paso de los peregrinos. Ya al margen de la vertiente económica de esta senda, este vecino de Beariz se siente movido a colaborar con todos los peregrinos que puedan necesitar su ayuda. “Soy creyente y mi Credo no me obliga, pero me aconseja, que sea humano. Y como la compañera que Dios me ha regalado piensa igual...”, apunta. La suya es una declaración de intenciones. Es la carta de presentación de todo un Caballero.