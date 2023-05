La parlamentaria del BNG Montse Prado presentó ayer junto al centro de salud de Dozón la pregunta que formulará el partido en la cámara autonómica sobre el retraso que acumula la implantación del servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) en este municipio, así como en los vecinos de Agolada y de Rodeiro. Prado estuvo acompañada por la actual portavoz del Bloque en Dozón, Mar Vila, así como por los candidatos a la Alcaldía de Agolada, Susana Tato, y de Dozón, Miguel Docasar.

En la pregunta parlamentaria, el BNG recuerda que hace poco más de un año, el 14 de abril de 2022, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunciaba durante una visita al centro de salud de Rodeiro que el HADO ya cubría toda la comarca dezana, puesto que acababa de extenderse a Camba, Agolada y Dozón. Sin embargo, “un año después vemos cómo en estos tres municipios no se dispone del servicio y constatamos la denegación, por parte del Sergas, de la petición de atención a enfermos” porque, precisamente, no está activado el HADO. Para el Bloque, esta circunstancia deja en evidencia que “de nuevo el Partido Popular solo hace maniobras publicitarias, vende expectativas, publica información sobre servicios sanitarios a la población que después no cumple”.

Fechas y personal

Esto provoca que sean “los vecinos de los concellos más rurales los que sufran las consecuencias de las políticas sanitarias del PP, políticas que profundizan en la desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias” cuando, en realidad, son las zonas que más precisan este tipo de servicios, en vista de la dispersión y envejecimiento de su población.

Por ello, el BNG exige una respuesta oral en la comisión quinta del Parlamento a estas cuestiones: cuál es la razón por la que no está activada la prestación de Hospitalización a Domicilio; cómo se justifica que aún no sea una realidad un año después de que fuese anunciada por responsables del Sergas y si se va a poner en marcha en los tres concellos más pequeños de la comarca. De ser así, el Bloque también pregunta en qué fechas estará activo y con cuántos profesionales.

Cabe recordar que en el último pleno ordinario de Dozón el BNG intentó abordar, por la vía de urgencia, una moción en la que reclaman la puesta en marcha de este servicio. El gobierno popular votó en contra de la urgencia pero mostró su disposición a debatir este punto en una sesión posterior.