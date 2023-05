Una explosión pirotécnica deja una persona herida tras un festejo privado en Silleda. Los servicios sanitarios la trasladaron al CHUS con varias quemaduras en su cuerpo. El suceso tuvo lugar en una casa particular, en EL lugar de Altamira de la parroquia silledense de Cira. Según indicó el particular que llamó al 112 Galicia, pasados unos minutos de las 21.30 horas del domingo, los asistentes se encontraban en una celebración particular y cuando se decidió lanzar unos cohetes, explotaron, causándole distintas quemaduras a J.G.S., un varón de 62 años. El Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó dos ambulancias con su equipo médico hasta el lugar. De igual manera, fueron informados Guardia Civil, Bombeiros de Deza y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces. Tras ser evacuada la persona herida y finalizadas las tareas de limpieza por los bomberos, efectivos de Protección Civil indicaron al 112 Galicia que los agentes procedían con la investigación de las posibles causas del suceso.