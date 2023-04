A serpe na iconografía cristiá

Na iconografía cristiá a serpe preséntasenos como un dos animais simbolicamente falando de maior relevancia e case que dual, o ben e o mal ao mesmo tempo. Para os antigos israelitas, o pobo elixido, a serpe foi símbolo da renovación do ciclo. Eles foron os primeiros cristiáns que lle deron o significado positivo de serpe-vida, pero ao mesmo tempo tamén foron os que identificaron a serpe co seu carácter maléfico, de demo e poder do mal, tal e como nos explican o Xénese e outras escrituras sagradas. Algúns achados arqueolóxicos confirman o uso de amuletos de bronce en forma de serpe para prácticas de rituais ao conferirlles poderes máxicos de carácter medicinal, o que ven confirmar o seu sentido benéfico, ás veces.

No libro sagrado do Xénese identifícase como o animal máis astuto dos que existen na terra e que fixo Deus, pero tamén culpable do pecado orixinal ao tentar a Adán e Eva a comer da árbore da ciencia. A súa expulsión do paraíso, logo de pecar, converte a serpe no símbolo do poder demoníaco e comeza a representarse enroscada na árbore da vida, en forma de espiral ascendente, que se interpreta como a rebelión contra Deus. Por iso, en tanto que Adán e Eva foron espidos polo Paraíso a serpe non se atreveu a atacalos, porque estaban limpos de pecado, mais cando pecan e se deixan enganar perden a inmortalidade e o pecado, o vicio e o mal, cobren os seus corpos e en adiante van ser vítimas da serpe o demo. A serpe é a protagonista do pecado orixinal, representación do demo, o mal, a tentación na que caen homes e mulleres. A vinculación entre a muller e a serpe é absoluta: “Poñerei inimizade entre ti e a muller, entre a túa estirpe e a súa. Ela aplastarache a cabeza (Xénese 3, 14)”.

Nalgunhas culturas, a serpe aparece como símbolo da morte, xenio do mal, raíña das tebras, no inframundo, e o seu aspecto será moitas veces repulsivo. Mais curiosamente continuará a manter unha aureola positiva como símbolo da medicina e, por ende, da saúde e a vida e da resurrección. A serpe será, pois, un animal que aparece e desaparece, que muda e cambia de pel en primavera, que renace despois dun longo inverno de frío e de morte no que permanece aletargada no seu agocho. Animal ambivalente, asóciaselle cos espíritos dos mortos, a saúde dos vivos e o seu renacer, pechando así o circulo máxico que representa o solar, fonte de vida, poder, e dono e señor do universo, das luces e das sombras.

Na cultura castrexa, tal e como nos deixan explicado nos seus estudos Bouza Brey ou López Cuevillas, entre outros autores, coñecemos a existencia dun culto, ás veces segredo, prohibido e oculto nas nosas terras, sobre todo en zonas de montaña e interior do país, que pon de manifesto a concomitancia das crenzas entre as xentes e pobos máis ou menos de orixe celta e os conquistadores romanos.

As menciñeiras, as meigas, as bruxas usan sempre nos seus pucheiros, nos seus cocementos e preparados pel de serpe ou outros sucedáneos da mesma. Non resulta nada estraño atopar restos deste culto, con escenas de sacrificio de serpes, baseados na mitoloxía, lendas e relatos que se perden na noite dos tempos do poder mítico deste ser, metade deus, metade demo, condenado a arrastrarse pola terra sen descanso, do que o poder máxico chegou ata nosos días como poñen de manifesto as obras dos mestres canteiros en templos, cruceiros e cruces, nos restos arqueolóxicos atopados, as pinturas, murais e diferentes mostras de arte na que se representa ata o infinito a figura da serpe, cargada de simbolismo nun ou outro sentido.

Mais hai que recordar que a figura da serpe como representación do mal non foi sempre así. Por exemplo, no antigo Exipto tiña carácter sagrado de Deus. Os faraóns, en ocasións, foron representados coma cobras, símbolos de soberanía, realeza, luz e poder, señores da vida e a morte, a través da visión do terceiro ollo, o de Ra, poderoso deus, vitorioso ante os inimigos do pobo exipcio.

En moitos outros lugares, como pode ser a India ou a cultura precolombina, a figura da serpe non estivo asociada xamais ao mal, como ocorreu na nosa historia, sobre todo a través da difusión do cristianismo. Tamén atopamos vestixios históricos de como na alquimia se presenta a serpe como “o feminino”, identificándoa con Mercurio, deus andróxino, probablemente como o Shiva hindú, dotado de capacidade para discernir entre o ben e o mal, como sucedeu na dualidade das serpes dos gnósticos.

Na representación artística podemos atopar e identificar de moi diferente modo a figura da serpe, practicamente e en exclusividade baixo o concepto do mal, o vicio, o pecado, o demo. Repítese en cruceiros, sobre o pedestal ou no varal dos mesmos, en pinturas e frescos murais nos que se representan escenas bíblicas, no interior dos templos, ermidas e igrexas. Tampouco podemos esquecer a representación da serpe en pías bautismais, en columnas e capiteis tanto exteriores como interiores dos templos, co que se pretende transmitir o ensino da igrexa católica e a idea do pecado como condenación ao lume eterno do inferno.

En Agolada podemos atopar diferentes representacións da serpe con carácter demoníaco ou como representación do mal e o pecado, nos cruceiros de Santa Comba e da Saleta de Trabancas, na igrexa de San Xiao de Ventosa, nun lateral do altar maior, no que se relata como o pecador vai, como a troita, morrer polo pecado. E, finalmente, na igrexa de San Pedro de Ferreiroa, nos canzorros de orixe románico que orixinariamente foran usados coma o elemento construtivo que soportaría a cornixa, aproveitamento da viga que sostén o tellado, pero tamén como elemento decorativo do propio muro. Boas e moi diferentes formas de dar unha interpretación do que é o mal, o pecado e o demo convertido en serpe.