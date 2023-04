La nueva ley del seguro obligatorio afecta a los 32.345 perros registrados en las comarcas

El pasado mes de marzo salía adelante en el Congreso la Ley de Bienestar Animal, documento que introducía cambios en la tenencia de animales como la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil. En unas comarcas con una importante número de aficionados a la práctica de la caza, este seguro ya era preceptivo para las razas de perros dedicados a prácticas cinegéticas y también, como norma general, a los canes de razas potencialmente peligrosas.

Las normativas autonómicas y estatales, hasta la fecha vigentes las de 2018, ya habían disparado en Deza y Tabeirós-Montes las inscripciones en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac). En este organismo autonómico figuran actualmente un total de 32.345 perros pertenecientes a los nueve municipios de las dos comarcas. Teniendo en cuenta que el volumen de mascotas sin censar es todavía relevante, el número de canes es bastante superior. Los propietarios de estos más de 30.000 perros deberán suscribir un seguro cuyo coste está entre los 30 y los 60 euros anuales, dependiendo del tipo de mascota, pues el coste no es igual para un animal pequeño que para uno de mayor tamaño o de razas peligrosas. Además, en la normativa figura la realización de un curso gratuito con una validez indefinida.

Si echamos un vistazo al completo registro oficial por razas de las comarcas, nos encontramos con que el Beagle es el que más abunda entre los amantes a los perros. Si hace solo dos años el Pastor alemán era la raza más numerosa, ahora emerge un animal tradicionalmente apreciado para la caza y ahora cada vez más como mascota doméstica. Son exactamente 1.298 los ejemplares de raza Beagle, seguidos muy de cerca por los 1.288 animales Pastor alemán. Mastín español (949), Podenco galego (666) y Labrador (350) son las demás razas preferidas por los aficionados a los perros de las comarcas. El listado de razas es interminable y podemos contabilizar más de un centenar.

Razas autóctonas

Pero la mayoría de los perros registrados no tienen una raza definida y entre mestizos y lo que no figuran inscritos con una raza determinada son el casi el 58% del total. En este tramo incluimos a los 12.316 mestizos y 6.383 sin determinar. También cabe destacar el peso que tienen los animales de razas autóctonas, con 725 ejemplares de Podenco galego, Guicho (146), Guisquelo (184) y Can de Palleiro (116).

Datos municipales

¿Cuáles son los perros más comunes por los vecinos de las comarcas? A Estrada es el concello con más canes, con 8.027. Al margen de los mestizos, Pastor Alemán (384), Mastín español (301), Beagle (279), Labrador (263) y Podenco Galego (261) son las razas más numerosas. En Lalín hay 7.242 y las razas con más presencia son: Pastor alemán (262), Setter inglés (247), Mastín español (197) y Yorkshire Terrier (195). Mastín español (146), Pastor alemán (140), Beagle (124), Podenco galego (104) y Border Collie (103) destacan entre los 3.915 perros que aparecen en el Regiac en Silleda. En Vila de Cruces constan 2.192 canes y Beagle (127), Pastor alemán (98), Mastín español (80) y Labrador (46) son las razas con mayor presencia. Si nos vamos a Rodeiro, en este municipio están dados de alta 2.370 animales y Beagle (129), Pastor alemán (68), Podenco portugués (61), Mastín español (56) y Guicho (55) ocupan los cinco primeros puestos de esta tabla. Beagle (182), Pastor alemán (70), Mastín español (64), Podenco portugués (49) y Labrador (41) son las razas con más presencia entre los dueños de los 2.344 perros que hay en Agolada. En Dozón son 790 con Guicho (52), Beagle (23), Podenco galego (20), Podenco portugués (20) y Guisquelo (17) como las más importantes. En Forcarei hay 1.976 y Beagle (117), Pastor alemán (89), Mastín español (65) Border Collie (39) y Podenco galego (36) son las principales. Y en Cerdedo-Cotobade están censados 3.489. Las razas principales son: Podenco galego (245), Pastor alemán (177), Mastín español (104), Podenco portugués (81) y Beagle (76).