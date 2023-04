Después de tres días sin poder entrar en el único parque infantil de la zona, los niños de Figueiroa de Arriba recuperaron su espacio en la tarde de ayer. Los operarios trabajaron durante la mañana para sustituir el tobogán y, con ello, retirar la cita policial que impedía el acceso a este recinto público desde el martes. Un problema de encaje de la estructura demoró los trabajos más de lo previsto. Aunque la situación tuviese una explicación, cualquiera que esta sea resulta difícil de entender cuando los muchos usuarios de este parque juegan un tanto hacinados en un recinto que hace años que se quedó pequeño y llevan sin poder usar este tobogán desde que se rompió y fue precintado, el pasado mes de diciembre.

La demora en la reapertura del parque ha enfadado a muchos vecinos de Figueiroa. Algunos subrayaban en la mañana de ayer que desplazarse a otra zona de juego infantil no resulta tan sencillo para algunas familias. Había también quién lamentaba el hecho de que, después de esperar desde el mes de diciembre, no se entendía la necesidad de cerrar el parque, en especial cuando los niños llevan tanto tiempo sin poder acercarse al tobogán. Del mismo modo, fuentes vecinales pusieron el acento en la instalación del tobogán no les reportaba gran confianza. “Eso está en el aire. Enganchado en un tablero de madera con cuatro tornillos”, indicaron algunos ciudadanos.

Los niños comenzaron a disfrutar ayer del territorio devuelto. El parque de Figueiroa toma de nuevo aliento mientras sigue esperando que, con la deseada ampliación, le llegue la hora de respirar más profundo.