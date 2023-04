“Busco hacerme amigo de los caballos”

La Feira do Cabalo de Lalín, que hoy vivirá su primera jornada, volverá a contar con un habitual dentro de su programación. Santi Serra actúa esta tarde y también mañana con un novedoso espectáculo equino, que promete sorpresas.

–¿En qué va a consistir el espectáculo que presenta en la Feira do Cabalo de Lalín de este año?

–Al final, va a ser un espectáculo diferente en el que pretendemos demostrar la libertad porque con el bienestar y sin el maltrato del animal puedes conseguir lo que quieras con ellos. Eso es lo que estamos buscando y que la gente contemple un espectáculo feliz jugando con animales y, sobre todo, buscando la libertad. Además de caballos se podrá ver un águila americana junto a los caballos que llevamos a la feria de Lalín.

–¿A qué se debe esta introducción de nuevas especies en una actuación puramente ecuestre?

–La verdad es que siempre procuro introducir algún animal diferente. Normalmente, mis espectáculos siempre son de caballos y se incorpora algún perro. A veces sumamos algún halcón o águila. Lo que demuestra que cuando pones a volar esos pájaros en el medio y los ves que están volando felices, que no se quieren ir a ningún sitio y que te están buscando a ti, al público les acaba entusiasmando.

–¿No es peligroso introducir a un ave rapaz en un espectáculo con tanta gente en el público.?

–En absoluto. El animal solamente es peligroso cuando no se encuentra bien o está siendo maltratado. Cuando el animal es feliz y no le haces nada malo, no te va a atacar ni nada de eso.

–¿Qué es lo que tiene la Feira do Cabalo de Lalín para que lleve tanto viniendo a actuar en ella?

–Creo que esta vez es el quinto o sexto año que acudo a esta feria. En Lalín me siento muy, muy bien, siempre con Carlos Bernabé, uno de los organizadores del evento, que además de haber sido el que siempre me ha traído a Lalín es un gran amigo con el que suelo estar siempre que estoy por Galicia. Me siento muy a gusto en esa tierra. Cuando estoy actuando en tierras gallegas suelo hacerlo con espectáculos más pequeños que los de las grandes ciudades, pero el público siempre responde de maravilla y llenamos todos los lugares como si fuera un espectáculo grande.

–¿Por qué son necesarios eventos equinos como el de este fin de semana en la capital dezana?

–Ferias como las de Lalín son realmente muy interesantes porque al final el mundo del caballo necesita un papel importante. En Galicia ya lo tiene y es bueno que se organicen este tipo de certámenes para que la gente vea que no es un mundo tan elitista como algunos quieren hacer creer. Que se vea que son animales felices junto al humano trabajando, compitiendo o jugando. Se trata de unos animales a los que les estás dando una vida muy buena. Esta sociedad no está hecha para ver animales salvajes, hay muchas carreteras y muchos peligros para ellos. Ya que los tenemos en casa muy bien cuidados, por lo menos hay que darle alguna motivación, como salir a pasear en el campo o a competir en la pista.

–¿Es de los que ha podido convertir su afición en trabajo?

–Yo creo que las dos se han juntado. Estoy viviendo mi afición, que se ha convertido en trabajo, pero que empezó siendo una pasión. Soy un afortunado por haber conseguido unirlas, eso es cierto.

–¿Cuándo se podrá deshacer la equitación del eterno sambenito de deporte o actividad elitista?

–Sí que es verdad que cuesta un dinero mantener una ganadería equina pero yo creo que no es exacto calificarlo como un mundo elitista porque cualquiera puede poder tener un caballo. Es importante que la gente sepa que si quieres un animal, vas a tener que cuidarlo y eso, independientemente de la raza que sea, siempre conlleva aparejado un gasto económico.

–Alguien le puso el sobrenombre de “susurrador de los caballos”, ¿funciona o es un mito popular?

–Me suelen llamar de distintas formas, según sea el país donde me encuentre. En Rusia soy el mago, en Francia el maestro y en Estados Unidos el susurrador. Al final, lo único que hago es intentar ser amigo de los caballos y que ellos me vean como un caballo más para poder jugar. El susurro como tal no existe, lo que hacemos es procurar comunicarnos con su mismo lenguaje. Si nos entienden, de esa forma puedes pedirles lo que quieras. El animal es muy inteligente.

–¿Qué opinión le merecen los caballos de pura raza gallega?

–La verdad es que me gustan todas las razas porque siempre quiero aprender. Todavía no he podido trabajar ningún caballo gallego pero todo lo que me han dicho y he podido leer sobre ellos, son caballos muy interesantes y polivalentes.

–Su nombre ha aparecido vinculado al de la “influencer” Victoria Federica, hija de la Infanta Elena. ¿Le molesta que sea así?

–Para nada. Es una gran amiga, como también lo es su madre, y me llevo muy bien con ellos. Me gusta salir en la prensa por quien soy y por lo que hago. Es un encanto de persona y le encanta los caballos.