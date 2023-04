“Puedes vivir de la música sin estar en la cresta de la ola”

Su nombre es Joaquín Polvorinos, aunque la mayoría de la gente lo conoce como Pol 3.14. La banda de pop-rock llega hoy al Teatro Principal de A Estrada para dar un concierto a las 21.30 horas. Una oportunidad para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de la música de este artista madrileño, con la que seguramente estén familiarizados, pues algunas de sus canciones son auténticos himnos de las de la adolescencia millenial. En una conversación con FARO, Pol habla sobre sus comienzos, la industria musical y las expectativas de cara a esta noche, en la que se estrenará en el escenario estradense.

–¿Qué lo llevó a interesarse por la música?

–Pues cuando era pequeño mi vecino de arriba tenía una banda y yo siempre lo veía con la guitarra a cuestas de un lado a otro. Me entró curiosidad y un día fui a uno de sus conciertos. Lo que vi en ese escenario me dejó alucinado. A partir de ahí quise hacer música. Coincidió también que Antonio Vega sacó su primer disco en solitario “No me iré mañana”. Fue una mezcla de esos dos factores. Total, que le pedí a mi vecino que me enseñara a tocar canciones de Antonio Vega y me bajé ese día con la letra de “Esperando nada” y dos acordes.

–¿Recuerda los inicios de su carrera?

–Desde luego. Una vez aprendía a tocar pasaron muchos años hasta que tomé la decisión de probar suerte viviendo de esto. Al principio tocaba en Búho Real, un local en el que tocaba gente como Bebe y Vanesa Martín. También en El Rincón del Arte Nuevo, y no avisaba a nadie. Tocaba para dos borrachos que eso sí, siempre me aplaudían (risas).

–¿Fue difícil enfrentarse a su primera audiencia?

–Puede decirse que sí, porque te enfrentas a un público pero también a tus inseguridades. Yo incluso iba a teatro precisamente para aprender a manejarme en el escenario y vencer esos miedos del principio.

–Pasó de tocar en bares a llenar salas de conciertos, ¿qué escenarios prefiere?

–Me gustan los dos y son muy distintos. Me encanta actuar en festivales o ante mucha gente, pero también la atmósfera de intimidad que se crea en localizaciones más pequeñas. Hoy por hoy, estoy curtido en ambos y sé de qué va esto empezando desde abajo.

–Hablando de conciertos, ¿qué temas no pueden faltar en los súyos?

–Por supuesto, “Bipolar”, “Jóvenes eternamente” y “Lo que no ves”. No me atrevería a dejar cualquiera de estas tres fuera, creo que sería incluso una ofensa para los fans. Es curioso, porque non son temas que estén sonando mucho ya, pero siempre que las toco mucha gente se las sabe.

–Aparte de esos tres clásicos, ¿tiene algún tema al que le tenga un cariño especial?

–Te diría dos. Uno es “Piensa”, de mi primer disco, que habla de que aunque estemos pasando un mal momento y nos parezca que todo sale mal, vale la pena pensar que puede salir bien. La otra es más reciente y la hice en colaboración con Funambulista. Se llama “Con los zapatos llenos de barro” y trata sobre lo que hablábamos antes, de esos comienzos en bares y en locales pequeños. En la música parece que si no llenas estadios no te está yendo bien, pero hay que reivindicar que se puede vivir de la música sin estar en la cresta de la ola.

–Usted compuso canciones para series como El Barco o Los Hombres de Paco. ¿Cuál es la diferencia entre crear para usted mismo o hacerlo para proyectos de este tipo?

–La más obvia es que cuando compones para bandas sonoras tienes que tener en cuenta el guión o la escena en la que se va a usar la canción, mientas que cuando lo haces para ti tienes total liberta. Yo disfruto tocando en casa horas y horas para hacer algo con una frase que me vino a la cabeza de repente. Es una forma de expresarme y en gran medida, lo que le da sentido a mi vida.

–Desde que empezó a ahora la industria ha cambiado mucho, ¿qué momento prefería usted?

–Ambos tienen cosas buenas y malas. Lo bueno de ahora es que es la gente quién decir a qué le da cancha. Digamos que la aparición de nuevos artistas es algo más espontáneo. Lo malo es que todo va demasiado de prisa, salen miles de canciones y da la sensación que si en 48 horas no lo has petado, has fracasado. Y es una pena, porque una canción es un proceso de mucho tiempo y dedicación que no se valora como debería.