Literatura escríbese en feminino

Este pasado domingo 23 de abril celebrábase o Día Internacional do Libro e a literatura tornouse centro da vida social estradense. Algo que non é de estrañar se se ten en conta a prolífica tradición literaria da vila, cunha recua de nomes que puxeron a este concello de interior no mapa das letras galegas e aínda agora o seguen facendo. Dentro desta lista de calidade incuestionable, hai varios nomes de muller.

Autoras, ilustradoras, editoras... profesionais que dende os seus campos están a xerar atención non só no país, senón tamén fóra del. É por iso que antes de que pase o gallo, paga a pena botar unha ollada con perspectiva de xénero ao sistema literario estradense, coas testemuñas de todas esas veciñas ou radicais da zona que están a facer historia como xa antes fixeran outras veciñas célebres como Avelina Valladares ou Virxinia Pereiras.

Neste artigo figuran oito delas representando varias ramas do complexo entramado literario. Estas son: Neves Soutelo, Susana Sánchez Aríns, Antía Otero, Chus Nogueira, Sara Valcárcel, Rosa de Cabanas e Chus Iglesias. Cada unha delas fai a súa aportación falando do que significa a vila que as viu nacer e a pegada que esta deixou nos seus traballos, ao igual que cales son os retos que unha muller debe afrontar ao facer facerse un oco no mundo da cultura e da literatura galegas, ademais de outras cuestións como os seus referentes e a súa visión acerca do microcosmos que supón A Estrada dentro do conxunto galego sector galego.

As experiencias de cada quen dan lugar a discursos e voces completamente distintas, mais que dalgún xeito dialogan para conformar cunha diversidade única. E, se ben a terra de Tabeirós-Montes non é a única que conta con talento a esgalla, resulta inevitable pensar que o chan desta debe ser especialmente fértil, pois non só na literatura se destaca, senón que noutras áreas como a fotografía, a música e as artes plásticas o reconto non se esgota.

No seu día, as figuras femininas non levaron o recoñecemento que merecían, véxase o caso de Avelina. Mais quizáis agora sexa o momento de remendar os erros do pasado, poñendo o foco nas mulleres que hoxe están a facer literatura, música, cine, pintura... para asegurarnos de que as xeracións que veñen detrás coñecen a súa identidade e como as súas palabras cambiaron, en maior ou en menor medida, o mundo que atoparon para deixalo un pouco máis xusto, igualitario...mellor.

"O escenario literario estradense está medrando" Patricia Buxán - Editora e tradutora

Patricia Buxán é editora e tradutora especializada en alemán. Actualmente forma parte do equipo editorial Catro Ventos, afincado en Vigo, mais as súas raíces están na Estrada. Con todo, Buxán non considera que o pobo influise o seu traballo, senón que foi a xente coa que se criou. Asegura que “influiron meus pais, pois na casa sempre se valorou a lectura e os libros e a miña bisavoa Herminia”. “Tamén as profesoras da primaria, Isabel e Mari Carmen, quen nos lía Os dous de sempre e o Lazarillo con humor, aínda que eran historias moi duras para a nosa idade, facendo que as adorásemos”.

Dentro do sistema literario da localidade, a editora admite profesar grande admiración por “Susana Sánchez Aríns, co seu Seique, incrible non só pola investigación e a integración do persoa, senón polo seu estilo fascinante”. Desfruta tamén a poesía de Antía Otero, que engade “ten un proxecto editorial precioso, Apiario” e a nivel traducións, sinala a David Álvarez, con quen traballou para a banda deseñada A froita do coñecemento e que asegura “habemos repetir”.

Neste senso, Buxán ve na Estrada un escenario literario “que está a medrar con novos proxectos que fan o panorama máis bibliodiverso”. Por otra banda, en canto ao campo ao que se dedica, comparte que “é moi ilusionante”, pese á competencia co mercado castelán e a “falta de promoción da lectura”. Porén, esta faceta da estradense están moi relacionada coa outra profesión que desempeña, a de docente na Universidade de Vigo, onde inaugura xunto á compañeira Ana Luna o título de Especialista en Edición.

"A exposición pública é moito peor para nós" Susana Sánchez Aríns - Escritora

Susana Sánchez Aríns é unha escritora estradense con obra tanto poética como narrativa. A súa novela Seique, traducida a varios idiomas, consagrouna como unha das voces contemporáneas máis salientables non só da literatura galega senón española, como demostra a súa aparición na revista británica Granta en novembro do pasado ano. Ela recoñece abertamente que “toda a miña obra está contextualizada nun espazo que vén sendo o rural estradense”. “Mesmo hai libros moi concretos nos que meto a veciños e veciñas” expón, e afirma que “hai unha preocupación especial por incluir o rural e dar unha idea del non tópica”.

Ao igual que as súas compañeiras de campo, Aríns expón que ser muller si resultou un hándicap para ela á hora de desenvolver a súa carreira literaria e continúa explicando que “a exposición pública sempre é peor para nós, nas redes sempre é máis fácil que insulten a unha muller antes que a un home, parecera que temos que pedir permiso para ocupar o espazo”. Mais isto non é todo, pois sinala que a crítica tamén pode supoñer un problema “moitas veces fanse críticas que non teñen unha ollada feminista”. Unha cuestión que para ela está relacionada coa falta de formación deste eido, que en ocasións fai que “non saiban ler o que escribimos”.

Na Estrada, a escritora atopa un exemplo moi claro disto e da pouca visibilización das mulleres das letras estradenses en Avelina Valladares, de quen di que “ela non foi entendida no seu momento, as primeiras informacións sobre ela descríbena como unha solteirona e beata, sinxelamente porque non se quixo casar e era relixiosa, pero Avelina era moito máis que iso”.

"Na academia tamén hai fractura de xénero" Chus Nogueira - Crítica literaria

María Xesús (Chus) Nogueira conta cunha ampla carreira no eido da academia e da crítica literaria. Ademais de profesora na Universidade de Santiago ten ás súas costas numerosos ensaios sobre voces emblemáticas da literatura galega. Mais a súa traxectoria estivo marcada polo lugar onde se criou–a Ribeira de Berres– unha orixe que comparte con tres referentes seus: Avelina e Marcial Vallades, e Manuel García Barros. Desta terra Chus di que “alén de me dar unha lingua, permitiume estar en contacto dende pequena cunha cultura rural e popular que non se estudaba nos libros”.

En canto ao sistema literario local, a estradense explica que a proliferación de autores e autoras de calidade na zona débese, entre outros factores, aos “modelos existentes xa dende o Rexurdimento, como Avelina e Marcial, que puxeron os nomes dos nosos lugares no mapa literario”, ao ensino, ao asociacionismo cultural e “nas últimas décadas, algunhas institucións públicas” e engade que nas escritoras e escritores de promocións posteriores “houbo un importante esforzo por visibilizar e reforzar esa ‘identidade literaria estradense’”.

Como muller, Chus concede que a súa profesión “non está exenta de prexuízos, hábitos e tamén algunha lei que desprotexen o desenvolvemento da carreira dunha muller en igualdade de condicións”. Polo que pode dicirse que está suxeita á mesma fractura de xénero que existe noutros ámbitos da sociedade. Unha sociedade á que á academia, segundo recoñece, lle custa chegar con facilidade “moitas veces está condicionada por unha serie de requisitos que establece o propio sistema, que non considera un mérito a divulgación”. “Isto crea unha fenda importante entre ambas, que no meu caso sempre procurei aquilibrar”.

"Para facernos un sitio temos que pelexalo máis" Neves Soutelo - Escritora

Neves Soutelo é unha poeta estradense que ademais está á fronte de varias iniciativas para promover a lectura na vila. Ela matiza que escribir “non é algo que depende dun punto concreto no mapa” pero admite que, quizais dunha forma sutil “o sitio one están as nosas raíces, onde medramos e onde tecemos os nosos afectos xera un pouso denso, suficiente para quiar a nosa produción artística nunha dirección máis ou menos concreta”.

Como moitas outras, Soutelo tamén considera ser muller no sector literario non vén sen dificultade, máis se se é nova: “Para facernos un sitio temos que pelexalo máis, comezando polo respecto persoal e laboral dalgúns señoros da profesión”, facendo fincapé en “algúns” pois “teño compañeiros marabillosísimos de ltetras”. Algúns deles son da Estrada e figuran dentro da lista “inabarcable” de persoas ás que admira: “grazas Manuel, profe Noni, profe Carlos, grazasXosé, Antía, Romina, David, Ángeles, Óscar, Susana, Chus, Andrea e Andrea... tantos e tantos outros seguen abrindo o suco”. Por último, a poeta considera que a vida literaria no pobo non é suficiente e que a literatura está “infravalorada e ata invisibilizada” malia contar cun nutrido grupo de escritores e escritoras dispostas a facer cousas. Neste eido, fala das propis actividades de lectura que ela xestiona na biblioteca municipal e que sostén “moitos descoñecen”.

"O bacharelato artístico foi moi significativo" Sara Valcárcel - Ilustradora

Sara Valcárcel combina dúas profesións estreitamente relacionadas co sector literario: por un lado é ilustradora, e por outro traballa como responsable de comunicación e novos proxectos da editorial Galaxia. Ela forma parte dunha xeración máis nova que está a facerse un oco neste ámbito, que a atrae porque lle permite “desenvolver a miña creatividade e aprender de persoas que teñen moito talento”. A súa paixón pola literatura vén dende pequena “sempre fun unha nena moi lectora”, grazas en gran medida a seu pai, Gonzalo Valcárcel, quen “foi o encargado de inculcarme o agarimo polas artes a través do seu exemplo de entusiasmo e compromiso polo teatro”.

Malia que agora reside na cidade olívica, admite que “A Estrada ten moi boa programación cultural e moita sensibilidade por este eido, somos un pobo no que hai moitos artistas”. Neste aspecto, recoñece que “poder facer o bacharelato artístico na vila foi un punto que definiu a miña decisión de seguir este camiño”. A nivel de xénero, Sara concede que “vivimos nun sistema que aínda ten moito que cambiar” e opina que “é responsabilidade de todas e todos traballar para buscar esa transformación real”.

"No mundo editorial a ilustración non é prioridade" Rosa de Cabanas - Ilustradora

A pouca xente da vila lle é descoñecido o nome Rosa de Cabanas, unha ilustradora referente tanto a nivel local como autonómico. Rosa Herráiz, a muller que está detrás deste pseudónimo, se así se lle pode chamar, non tiña pensado dedicarse a este sector, malia que sempre lle gustou debuxar. Pola contra, fixo arquitectura, unha profesión á que aínda se dedica, se ben “a ilustración foi ocupando un lugar máis importante e é o que máis disfruto”.

Para ela, o feito de estar afincada na Estrada, no lugar dalgunha grande cidade onde haxa máis industria editorial y creativa, no supón unha desvantaxe “facerse un oco no sector non é fácil, pero non creo que vivir aquí sexa o problema”, máis agora, cando “con internet e redes sociais as distancias dilúense”. De feito ela avoga pola descentralización destes sectores cara o rural, onde cree que “hai que fixar actividades creativas e facelo un espazo atractivo para a vida e o traballo”.

Por fortuna, Herráiz non tivo experiencias de discriminación laboral por cuestións de xénero xa que é autónoma, senón que no ámbito literario “a relación cos clienes é maioritariamente respectuosa”.

Por otra banda, en canto ao estade actual do sector da ilustración literaria, explica que “eu traballo con encargos e cada vez son menos”. “Moitas veces no mundo editorial aínda non é unha prioridade o traballo da ilustracióne deseño, aínda que algunhas si apostan por isto e danlle o valor que estas cuestións merecen”.

"Autopublicar é gratificante aínda que tamén laborioso" Chus Iglesias - Escritora

Da ampla lista de autoras estradenses, Chus Iglesias é a única que cultiva o xénero da narrativa erótica. Ademais, as súas publicacións non viñeron da man de editoriais, senón que foron o resultado da súa iniciativa persoas para autopublicarse. Traballar dese xeito é para Iglesias algo “moi gratificante”, mais tamén laborioso, pois “son eu a que ten que moverse para todo, calquera permiso, a edición, a impresión, a distribución...o proceso completo”. Con todo, afirma que “de momento non me plantexo cambiar a unha editorial, aínda que se xurde unha proposición interesante estudaríaa”. A este respecto, Chus matiza que “o xénero erótico vai un pouco por libre, no noso sector as editoriais tampouco están moi ben vistas e xeralmente moita da producción é de autores que se publican a si mesmos, que ademais son tamén os que máis éxito soen ter”.

Como se mencionaba antes, Iglesias é a única autora dedicada a este xénero na localidade. Neste senso, comparte que “o motivo polo que me atrevín con estas temáticas é supoño que é porque son moi romántica, aínda que eu leo todo tipo de xéneros”. Porén, a decisión foi tamén práctica, xa que “hai menos que investigar e en xeral é máis sinxelo, o que non quita que sempre teña que haber un proceso de documentación á hora de escribir”.

Para ela, A Estrada tivo unha importancia innegable no seu traballo “os meus libros están ambientados aquí e incorporo personaxes baseadas en xente coñecida da vila”, o que considera ten moito que ver co interese que a súa primeira obra causou entre a veciñanza “moitos tiñan curiosidade por saber que escribira”.

"A vida literaria debería ser máis espontánea" Antía Otero - Escritora e editora

Antía Otero vive o sector literario dende dúas perspectivas clave: a persoa que escribe e a persoa que edite e escolle o que se publica. Este ano, ademais, cómprense 20 anos dende a saída do seu primeiro libro, o que da fé da súa incuestionable traxectoria. Neste gallo, lembra os seus comezos como un momento no que “había moita xente da miña idade publicando”. Estábase estreando o novo milenio e para ela “non pertencíamos a ningunha corrente, pero había posibilidades” nun contexto activa vida literaria na capital galega “con revistas e recitais practicamente todos os días”. Una situación ben distinta da que se vive na vila estradense, onde Otero considera que a dinamización cultural “está demasiado institucionalada, e iso é bo e é necesario, pero falta certa espontaneidade”.

En canto á súa perspectiva como muller facendo carreira no sector das letras, a poeta e editora sostén que aínda queda traballo ata acadar igualdade, xa que “se miramos os números hai moitas menos mulleres que seguen editanto e sacando libros, aínda que poida dar a impresión contraria, seguimos sendo minoría”. Malia isto, Antía sempre se sentiu acompañada polas súas compañeiras “e diso trata, eu penso, ter un sistema literario, non de xeracións senón de crear unha rede conxunta e ver que conforman todas esas voces, algo que só é posible dende a complicidade”.

Ela, como editora, coñece ben a necesidade de crear un díalogo entre todos e todas as integrantes do sector, pois como editora debe “estar atenta a todo o que vai saíndo, se se fai algún pódcast ou unha revista, se hai algún recitar, hai que mirar e escoitar o que acontece para dar con novos talentos e discursos”.