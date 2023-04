Insiste en ser el primer “crooner” nacido en Lalín, y es cierto. Juan Carlos Fernández Lamas, al que todo el mundo conoce por su nombre artístico de “Pachi” será objeto de una fiesta homenaje el martes 9 de mayo, donde no faltará una recepción en el Concello y una comida de confraternidad con actuaciones en los aledaños del Arena.

–Cuando empezó, ¿pensaba estar tantos años sobre las tablas”

–Desde luego que no. Además, en aquellos tiempos cuando tenía 13 o 14 años lo hacía más bien por afición y porque desde siempre me gustó cantar. Hacíamos todo porque nos gustaba aquello. Date cuenta de que yo ya con 12 años andaba por ahí con la guitarra o subía a los escenarios de orquestas para que me dejasen cantar. Siempre me tiró mucho la música.

–¿Tiene pensado jubilarse o tendremos Pachi para rato?

–De momento, si me responde la voz como hasta ahora, seguiré adelante. Sin ir más lejos, este fin de semana fuimos a actuar a cuatro sitios diferentes y acabamos tocando en el Pontiñas para la gente mayor organizado por el Concello. Todo eso después de mojarme el viernes por la lluvia y tocar doble el sábado pero la voz la tengo de maravilla. Me dicen que cada vez canto mejor, así que habrá que seguir haciéndolo. Parece que mi voz es como el vino añejo, que con el paso de los años sabe cada vez mejor.

–¿Cómo recuerda aquellos primeros pinitos de su juventud?

–Yo, por ejemplo, toco la guitarra desde que tenía unos 13 años porque empecé a aprender a tocarla metiendo monedas a un tocadiscos que había en la cafetería Capri, en la calle Principal. Le metía un duro de los de aquella época, que me daban de propina, lo invertía allí y de hecho conservo una foto en blanco y negro que me hizo allí un señor de Agolada. Tengo un par de cuadros de esos años.

–¿Es usted un autodidacta?

–Yo todo lo aprendí de oído. Después me empezaron a llamar para cantar con las orquestas y para todo, pues estuve 35 años formando parte de la música orquestal. Se puede decir que fui un todoterreno de la música porque fue una época en la que se trabajaba mucho.

–¿Es cierto que es el primer cantante melódico surgido en Lalín?

–Yo creo que sí. Pienso que soy el primer cantante de este estilo de Lalín y, por supuesto, que lleve tantos años como yo, ninguno. Desde luego, no conozco a nadie con el estilo al que yo me dedico y que lo hiciera durante tanto tiempo como yo. Como te decía, yo empecé siendo muy pequeño en unos tiempos malísimos porque había que ser muy valiente para dedicarse a la música de una manera tan completa.

–¿En qué formato se sintió más a gusto durante todos estos años? ¿Orquesta o dúo?

–Lo de cantar con las orquestas pertenece a una época a la que le tengo mucho cariño porque me sentí muy bien arropado por un grupo tocando la guitarra eléctrica y todo. Con el dúo ya llevo la friolera de 23 años. He tenido a chicas que cantan muy bien. La que tengo conmigo ahora lleva conmigo muchos años. Me acuerdo de una chica llamada Cristina, de A Estrada, que también cantaba muy bien. Lo bueno es que cuando necesito de alguna por motivos de enfermedad siempre cuento con amigas que hasta vienen de Cangas y de Ponteareas para echarme una mano en el espectáculo.

–¿Qué le parece el homenaje que le tienen preparado en Lalín?

–Yo creo que está muy bien. Además, tengo que decir que la mayoría de la gente con la que me encuentro desde que se supo que lo iban a hacer, me dicen que me lo merezco o que lo debían de haber hecho antes. Aunque pueda llegar para algunos un poco tarde, el caso es que lo hagan porque siempre es un honor que reconozcan tu trabajo en la tierra donde naciste.

–¿Seguirá cantando cuando decida colgar el micrófono?

–Sí, claro. Date cuenta de que afortunadamente trabajamos mucho. Lo de este verano fue una auténtica locura, con la cantidad de actuaciones que hicimos. La suerte que tengo es que también trabajo durante unos cuantos días en invierno. Voy haciendo magostos o cenas y con esto te quiero decir que del todo nunca te retiras porque cuando hay una comida de unos amigos y tal, pues bueno, cojo la guitarra, voy a comer con ellos, y después allí les canto unas canciones. Es algo que me gusta mucho pero, claro, es otra cosa porque se trata de música para escuchar, la otra es música para bailar.

–¿El día 9 de mayo se piensa emocionar tanto como en el Luar de la Feira do Cocido?

–Lo de la gala fue algo impresionante. Fueron casi 4.000 personas, incluidos niños de 5 o 6 años, todos gritando mi nombre y cuando empecé a cantar todos encendieron sus teléfonos para acompañarme. Ese día no me acobardé porque lo que estaba realmente era emocionado al ver aquel cariño de la gente.

–¿Le pilló por sorpresa lo de esa noche tan recordada por todos?

–Cada vez que veía actuar a cantantes de fuera en la gala pensaba en que algún día me contrataran a mi porque yo soy de aquí. En todos los sitios que estuve tocando como Barcelona, Pamplona o en Alemania, donde estuve trabajando de camarero y cocinero e iba por las mesas con la guitarra cantando cuando la gente terminaba de cenar, siempre decía que era de Lalín. Nací en Donramiro, como ya sabes, pero en todas partes le decía a la gente que soy Pachi, de Lalín.