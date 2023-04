Ahorrar se ha vuelto todo un reto en estos tiempos de inflación, en los que parece que el dinero se escapa sin saber muy cómo y a dónde. Por este motivo, cada vez hay más gente interesada en aprender el los misterios del arte de economizar. Para ayudar en esta tarea, la estradense Lucía López Ferradáns, a través de su espacio radiofónico en Radio Estrada, ofrece cada martes a las 11.15 horas una sección dedicada a la educación financiera, su área profesional.

López Ferradáns habla en profundidad de este proyecto con FARO y explica que “la iniciativa consiste en mejorar la gestión de las economías familiares, conocer conceptos básicos de salud financiera como gasto, ahorro, endeudamiento y planificación, así como optimizar la gestión del dinero para alcanzar objetivos”. Empezó con esto en el 2020, a raíz de una idea que “surgió a raíz de mi propia necesidad, puesto que no me sentía bien con mi propia gestión de la economía familiar, empecé a buscar u encontré la profesión de educador financiero, fue entonces cuando me percaté de la poca formación que tenemos a este nivel y decidí compartir lo que aprendía con los demás”.

Desde entonces, la estradense ofrece consejos sobre cómo administrar el capital doméstico a los adultos, pero por si esto fuese poco, recientemente ha empezado a hacer llegar este conocimiento a los más jóvenes también, con charlas en centros educativos. Una iniciativa que esta era seleccionada por O Noso Reto Solidario, junto con otras quince propuestas de todo Galicia, para una fase de orientación, mentorización y visibilización en las escuelas e institutos.

A este respecto, Lucía comparte que “es importante formar a la juventud en esta materia para que los jóvenes aprendan el valor del dinero y puedan ser autónomos e independientes a la hora de administrar sus ahorros”. Para ella, esta cuestión es de suma importancia, aunque reconoce que “quizás no se esté integrando de forma regulada en los planes de estudio”.

Las actividades realizadas en centros seguirán el esquema de lo que Lucía comunica por la radio semanalmente, “hablaremos de la relación entre obtener y gestionar el dinero, principalmente”. Esta tarea la llevará a cabo individualmente, pero asegura que “desde una perspectiva colectiva, involucrando a los participantes en la cultura de la educación financiera, porque considero que son cuestiones que debemos compartir como sociedad y transmitir a las nuevas generaciones”.

Finalmente, en cuanto a lo que supone ser seleccionada por programas de entidades de referencia tanto a nivel estatal, como la Fundación Botín, como a nivel autonómico, como la Roberto Rivas y Amicos, afirma que “es una oportunidad para desarrollar tanto mi proyecto como una red sólida para futuras colaboraciones con otras entidades del ámbito de la economía social”.

Por lo tanto, los que estén intentando llegar a final de mes de forma más relajada, aunque esto no siempre es posible por mucho que uno se esfuerce, pueden encontrar las claves en la sección de Lucía en Radio Estrada los martes por la mañana o en su página web www.abundanthia.es.