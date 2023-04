El Observatorio Astronómico de Zarragrande, inaugurado en septiembre de 1993 y construido por José María López, El niño de la estrella, pasará a ser de titularidad municipal, tras el acuerdo alcanzado entre el hijo de éste, José Antonio, y el alcalde, Luis Taboada. Desde el Concello se indica que la estrecha amistad entre el hijo del astrónomo y el regidor hizo posible este acuerdo.

La cesión permitirá reabrir al público unas instalaciones que están cerradas desde 2014, el año en que falleció su promotor. El observatorio cuenta con dos estancias: una sala de reuniones y otra dotada con una cúpula para los equipos de observación, que albergan unos prismáticos astronómicos de 11x80 y un telescopio de 25 centímetros de diámetro, que en su momento fue el más potente de Galicia.

Además de poner en marcha este observatorio, José María López Pérez había habilitado dentro un pequeño museo del espacio, que fue visitado por miles de personas, según indican desde el Concello. También publicaba dos revistas de astronomía aficionadas, y organizaba un curso anual en colaboración con profesores de la Universidad de Vigo y astrónomos amateur.

Tras este acuerdo de cesión el alcalde adelanta que desea convertir el observatorio en un espacio para disfrute de los vecinos y vecinas, así como de los foráneos que visitan además otros enclaves como el área recreativa de A Carixa, la Fundación Neira Vilas o la Fundación Paco Lareo. Pero entre sus proyectos también figuran la intención de recuperar la agrupación astronómica del observatorio, los citados cursos y revistas de astronomía y modernizar las instalaciones con que cuenta el complejo, “para hacer de este lugar un verdadero faro para la observación de las estrellas y la divulgación de la ciencia”, asevera.

Anteriores negociaciones

Es, sin lugar a dudas, un logro del gobierno de Xuntos polo Noso Concello, que ya en 2021 dejó clara la intención de emplear el observatorio como un centro pedagógico y de difusión. Tiempo atrás, la familia de José María López manifestó que no estaba dispuesta a venderlo al Concello (entonces en manos del PP) ni en cederlo tampoco a la USC. Hubo también en 2019 un intento de reapertura, promovido desde el IES Marco do Camballón, que veía en el observatorio un excelente enclave educativo. Tras una reunión a tres bandas, incluso se produjo una inspección de las instalaciones por parte de la Consellería de educación, pero ese intento no llegó a fraguar.