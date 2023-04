Ariadna Silva se cuela en el Play Doc

Ariadna Silva lo ha vuelto a hacer. La fotógrafa y cineasta estradense ya no necesita presentación, pues gracias a la calidad de sus trabajos anteriores, la fama la precede. En esta ocasión vuelve a los titulares con su corto “Espantos e desencantos”, el cual ha conseguido colarse en la lista del festival de cine internacional Play Doc junto a otros doce títulos. La 19ª edición de este certamen celebrado en Tui comienza este miércoles y Silva se confiesa que “ser parte de este festival es genial porque Play Doc es uno de los referentes de cine documental, de hecho, es el único de Galicia que se dedican en exclusiva a esto”.

Esta no es la primera vez que la estradense acude a Tui, “estuve invitada hace años para presentar un work in progress de Cartografías do esquecemento, pero no en la competición”. De hecho, Silva destaca la calidad de las obras que concurren con ella “no he podido verlas porque muchas son de estreno, pero tienen muy buena pinta y recomiendo acudir al visionado”. También señala la “alta presencia de mujeres cineastas jóvenes” en esta edición.

En cuanto al corto, Ariadna explica que “Espantos e desencantos es el resultado de mi participación en el Chanfaina Lab, un encuentro de creadores que se hace en el concello de San Sadurniño que consiste en la creación de un corto con total libertad y el único requisito de que se grabe en la localidad”. Por ello, se puso en contacto con una vecina del municipio al frente de un canal de Youtube llamado Teño unha horta en San Sadurniño. Su nombre es Cruz Piñón y durante el corto puede vérsela elaborando un espantapájaros que se utiliza como metáfora “de todo lo que quisiera espantar de su vida”.

La artista visual describe el proyecto, en cuyo montaje participó el también estradense Isaac Rivadulla, como “un retrato de la mujer del rural, de sus inquietudes y miedos, así como una historia de superación personas que estoy convencida, resonará con mucha gente” sentencia. De modo que, los amantes del cine documental y del trabajo de Silva tienen una cita pendiente con esta nueva obra.