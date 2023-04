La Junta Electoral de Zona ha desestimado la denuncia de Compromiso por Lalín por la difusión en medios de comunicación y redes sociales por parte de miembros del gobierno de proyectos de obras y equipamientos municipales. Las vocales judiciales concluyen que tales publicaciones entran dentro del funcionamiento normal de la institución y no van dirigidas a la obtención del voto ni a hacer propaganda a favor de un partido político concreto. Subrayan que no es un acto electoral y que la cobertura mediática no es motivo para considerar que se ha vulnerado la normativa. No obstante, también recomienda a las autoridades que en lo sucesivo eviten actos que puedan dar lugar a dudas.