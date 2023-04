Joyas de reno

“Mi nombre es Paulina Rudolf, como el reno con la nariz roja del cuento de hadas. Como puede ver, los renos no solo tiran del trineo de Papá Noel, sino que también hacen joyas”. Esta es la carta de presentación de Paulina, un mujer nacida en Polonia hace 29 años que desde el pasado mes de agosto vive junto a su marido en la aldea estradense de Trabadela. Fue precisamente el amor lo que le permitió descubrir un tierra de que la que se enamoró y que la inspiró a descubrir su lado más creativo.

“Primero me enamoré de mi esposo gallego, a quien conocí en Polonia hace cinco años cuando vino a trabajar a mi país. Cuando vine a Galicia por primera vez, también me enamoré de ella inmediatamente. Recuerdo que mi marido me llevó de viaje por la costa. Recorrimos casi toda Galicia hasta Portugal y lloré todo el camino. Es por esas emociones que me trae que he decidido quedarme en este lugar tan hermoso. Me prometí a mí misma que tenía que vivir aquí. Y aquí estoy”, explica una mujer que avanza día a día en su dominio del español.

Paulina Rudolf estudió física técnica, trabajando después como planificadora de producción y demanda en una corporación internacional. Vivía en Varsovia cuando conoció a su pareja, aunque el pasado mes de agosto de 2022 ambos decidieron trasladarse a Trabadela, en A Estrada, de donde es la familia de su marido. “Ahora trabajo como autónoma. Soy agente comercial entre Polonia, España y Portugal. Busco clientes y proveedores de alimentación y pescado. Viajo mucho pero siempre cuando vuelvo a Galicia, me siento en casa”, admite la ahora vecina de A Estrada.

Sin embargo, su llegada a Galicia no solo le permitió descubrir lo que, reconoce, es un lugar idílico para vivir, sino que también la llevó a descubrir un mundo nuevo a nivel artístico. Así es como nace Xoias de Reno, un nombre comercial en que claramente juega con su apellido. “Siempre fui muy sensible y artística pero nunca tuve el tiempo ni el espacio adecuado para el arte”, explica. “La belleza de Galicia estimula mi creatividad y me inspira a crear bisutería, que es mi pequeña realización artística”, afirma.

“Cuando tenía momentos complicados me gustaba mirar fotos de Galicia. Eso me tranquilizaba, así que pensé que mis pendientes podían ser todo un talismán para transmitir las mismas emociones a los demás. El musgo encerrado en la resina es un sedante natural que está diseñado para traer recuerdos de Galicia, su belleza y su naturaleza salvaje. La cercanía del océano y sus bosques verdes dan una sensación de libertad. Galicia permite disfrutar de la vida, da tranquilidad. La naturaleza en Galicia es tan salvaje, viva, verde, que aquí se respira. Quería que mis joyas también fueran así, coloridas, interesantes, distintivas”, afirma a la hora de explicar su inspiración.

La serie principal es musgo incrustado en resina, pero también hay aretes hechos de arcilla polimérica que contienen imitaciones de coloridos ramos de flores. Debido a que el musgo está bajo protección, utiliza imitación para los aretes, creando así un musgo artificial. Tanto la arcilla polimérica como la resina son materiales duraderos y también muy ligeros, por lo que los pendientes son extremadamente cómodos.

“Ahora mismo estoy trabajando en un nuevo modelo, una serie marina con arena y el color del océano. Por ahora solo se pueden comprar aretes, pero con el tiempo me gustaría seguir desarrollando mi negocio y preparar pulseras y collares”, explica la polaca.

Xoias de Reno es un proyecto que creó en diciembre de 2022 y que todavía está en fase de desarrollo. Por ahora, la venta es solo en línea en su cuidado sitio web, pero con el tiempo la intención de Paulina Rudolf es comenzar a vender en tiendas físicas.