Aquellas cruces de Agolada

Decía Castelao que “debajo de cada cruceiro hay escondido un pecado”. Habría que preguntarse entonces con que nos podemos encontrar debajo de estas cruces que inundan nuestra geografía, señalan caminos, senderos o cimas montañosas, y de las que Agolada puede presumir y enseñar con generosidad dada su abundancia y diferencia entre ellas, aunque conservando la característica principal de que estamos ante una cruz, que, en ocasiones para la gente del rural, se transforma por error en cruceiro. Para distinguir claramente uno de otro, tenemos que tener claro que nuestro típico cruceiro está formado por una base, el pedestal, el fuste o varal, capitel y sobre él un crucifijo con tallas o no, la cruz.

La cruz es uno de los símbolos ancestrales más utilizado por las distintas civilizaciones que han ido surgiendo. Se trata de uno de los símbolos más sencillos de confeccionar al estar formado solamente por dos simples rectas. Posiblemente, su aparición constante se deba a que se considera que habitualmente ha representado los cuatro elementos de la antigüedad, los cuatro puntos cardinales o la unión de los conceptos de divinidad y mundo, deidad y demonio.

Tampoco podemos olvidar que una cruz se utiliza a menudo como marca, pues permite señalar una posición más precisa que un punto grande. Una cruz grande en un texto a menudo significa un error o algo que se debería eliminar. Se utiliza también, independientemente, para indicar rechazo o para señalizar o remarcar algo, por lo que no debemos dejar de lado que la cruz no solo contiene este aspecto mitológico, religioso o pagano, sino que su concepto se entronca y pierde directamente con el interior de los sentidos del ser humano.

Podemos encontrarnos con cruces de cristianización, cruceiros y cruces de caminos para santificar o de acogimiento y refugio ante un peligro, cruces de mercados, de plazas, de puentes, de puertos, de iglesias, de atrios o viacrucis, tanto en muros como en las paredes de las mismas, de fuentes, de pozos, cruces sobre los roquedos donde aparecen restos arqueológicos, petroglifos, dólmenes, etc. Cruces de culto a los muertos en cementerios, o de epidemias como la famosa peste que asoló los pueblos durante el Medievo, de naufragios en los acantilados, de claustros, o cruces de conmemoración, por una muerte brutal, fusilamientos de guerras, como las carlistas o la civil, o en agradecimiento por una victoria militar. Cruces de procesión, como los viacrucis, las dedicadas al culto de algún santo o en la cima de una montaña. Cruces de peregrinaje, que en la mayoría de los casos no marcan una etapa, sino que llaman a la limosna. Cruces de término, que sirven de límite a las entradas y salidas de las villas. Cruces de la justicia, donde se impartían las penas a los reos de diversos delitos. Y, como no, cruces de santa misión, común en lugares cristianizados, sobre todo en los muros de las iglesias de nuestras tierras.

La construcción de monumentos con o sin significación religiosa (estatuas, templos, ermitas, cruceiros, cruces) sobre los montes, a lo largo de caminos y senderos, es una práctica generalizada, en ocasiones en recuerdo o conmemoración de algún acontecimiento luctuoso, trágico memorable o como simple memoria, muestra de amor, gratitud, repulsa, etc. en el que nos perderíamos, sin duda, si intentáramos referir la lista de motivos y razones, que se esconden y justifican su construcción, y existencia a lo largo del tiempo y dentro de estas. Apartado muy especial a los fusilados, caídos durante la Guerra Civil, como tiempo antes en las guerras carlistas, que en nuestra comarca revistieron especial virulencia y en ocasiones quedaron para la posteridad esculpidos en alguna de estas nuestras cruces.

En el libro de Francisco Vilariño Reseña histórica del Condado de Deza se recoge en varios capítulos la relevancia de estas guerras fratricidas entre carlistas e isabelinos, a partir del año 1835 y siguientes, la represión, los enfrentamientos y ajusticiamientos que a lo largo de varios años se produjeron en lugares como Eidián, Bais, el mismo recinto de Os Pendellos, A Bandeira o Lalín, con mención específica a Goiás, donde, por cierto, podemos admirar varias de estas cruces conmemorativas. La mayoría de ellas comparten las mismas características. Prácticamente la totalidad de las que tenemos censadas no alcanzan los tres metros de altura, desde la base al extremo superior. Presentan el brazo vertical de tamaño que casi dobla al brazo horizontal de la cruz. No hemos encontrado ninguna en la que se muestre la cartela de INRI (sigla de la frase latina Iesus Nazarenus Rex Iudæorum: Jesús de Nazaret, rey de los judíos).

En Agolada, alrededor de la figura totémica del Castro de la Reina Marcela, encontramos muestras de estas cruces, que sin duda marcan, recuerdan, conmemoran, señalizan o simplemente mantienen viva la memoria de algún acto luctuoso, como Reboredo, recientemente desaparecida, Bais, Orrea o Aldea do Monte. Una buena parte de las cruces que nos ocupan se levantan sobre piedras naturales, aprovechando la afloración de roquedos graníticos. En ningún caso se alzan sobre basamenta en grada, artificial de más de dos escalones. Destacar también la existencia de varias cruces, sobre la que se coloca una placa de mármol en recuerdo de una Santa Misión. En algunos casos hemos podido encontrar en la base leyenda en la que se nombra al propietario que la mandó levantar en prueba de gratitud, en recuerdo de algo o como devoción, sencillamente. De todas ellas en Agolada, tenemos censadas 25 repartidas en las siguientes parroquias y lugares que detallamos:

Artoño (Santa Baia)

1. Cruz de Buxel: Muy cerca de la Capilla del Santo Ángel de la Guarda, a la entrada de la aldea. La plataforma está formada por un muro de piedra sobre el que se eleva un pedestal en tronco de pirámide invertida. Supera los dos metros de altura, y es de sección octogonal lisa, con los extremos de los brazos lisos.

2. Outeiro: Se encuentra en el jardín de una vivienda unifamiliar de Outeiro, subiendo hacia Bais. Posiblemente de origen carlista, carece de plataforma, se levanta sobre pedestal cúbico. Alcanza unos dos metros de altura y el varal es de sección octogonal liso biselado.

Berredo (Santa María)

3. Gran cruz delante del garaje de una vivienda particular marcando dirección a la iglesia parroquial.

Borraxeiros (San Cristovo)

4. Couso: Posiblemente su emplazamiento original no era el actual, sobre un talud del camino, a la salida de la aldea, en un ancheamiento realizado como campo de fiesta, en dirección a los lugares de Ermida y Quinteiro. Carece de plataforma asentándose sobre un pequeño pedestal cúbico. Es cuadrangular lisa y mide unos dos metros.

5. Reboredo: Estaba a la salida del lugar, en una húmeda y oscura corredoira, hoy abandonada. Fue retirada y está custodiada por la familia propietaria de los terrenos, tal y como se comunicó al Concello en su momento.

Brántega (San Lourenzo)

6. Castro, pasado a Eirexe, por la pista que va a Fondo de Brántega, no por la principal de As Cruces.

Carmoega (San Pedro)

7. En Quián, justo a la salida de la aldea en dirección a Lalín, en un jardín privado. Se aprecia en su pedestal la siguiente inscripción: Dª.Ramona de Castro y Dª. Ermitas 1870. Carece de plataforma y la cruz se levanta sobre pedestal en forma de tronco de pirámide cuadrangular; es octogonal más ancha en la base y más estrecha en el extremo superior.

Esperante (San Cibrao)

8. San Cibrao: Situada justo a la entrada de la iglesia parroquial, cerca del muro de cierre. Se aprecia inscripción en su pedestal de granito en forma de cubo por delante en el que se lee: Domingo Pardo Esperante año de 1890. No se observa plataforma y la cruz, de sección octogonal biselada lisa, se asienta sobre pedestal cuadrangular biselado liso, de más de dos metros de altura.

Ferreiroa (San Pedro)

9. Frente a la Carballeira da zanquiña, muy cerca del taller de maquinaria Guerra, en el interior de una finca particular. Cruz biselada, con extremos mucho más pequeños que el varal, florenzados. Carece de plataforma, si bien presenta una cimentación de cemento y sobre este un pequeño pedestal rectangular con un único escalón.

10. Saliendo de la aldea de Bidueiros, cerca de su lavadero público, en un camino que lleva a Ferreiroa, hoy todo el entorno está muy alterado por la reciente concentración parcelaria realizada.

11. En A Costa, a la entrada del lugar encontramos una curiosa cruz conmemorativa en la que se puede leer la leyenda: Recuerdo de Damaso Torreiro en Devoción por el éxito obtenido durante sus aventuras hecho (ilegible)… 1923. En el libro Cruceiros e Cruces do Noroeste da Provincia de Pontevedra, de Manuel Reimóndez Portela, se indica que: “Lo mandó hacer Dámaso Torreiro quien en guerra con los moros fue apresado y escapó, ingresó en el ejército español de donde también se fugó. Detenido y preso por la Guardia Civil, consiguió huir enrolándose en un barco de nacionalidad inglesa, del que finalmente volvería a escaparse”. Otra curiosa característica de esta cruz es la de estar totalmente envuelta en alambre de espino para evitar que pueda ser derribada por las vacas, que se acercan a ella para rascarse. Se levanta sobre una pequeña plataforma cuadrangular de dos escalones y sobre esta grada se coloca un pedestal cúbico biselado. El varal de la cruz es de sección octogonal, de más de tres metros de altura, empieza en su base cuadrangular.

12. Atrio de la iglesia de Agolada. Recientemente resultó dañada por una máquina durante los trabajos de desbroce del acceso principal, afortunadamente ya está restaurada y repuesta. Se presenta sobre plataforma cuadrada con un único escalón en el que se coloca pedestal en tronco de pirámide cuadrangular invertido. Los brazos de la cruz son cilíndricos.Tiene la siguiente leyenda: No olvidéis la señal del cristiano. Recuerdo de Secundino Fernández López. 1928.

13. Casa do Outeiro: Cruz que visitamos por la amabilidad de la familia propietaria de la misma, ya que se encuentra en el jardín interior de una casa sita en el lugar de Ferreiroa. Tiene consideración de cruceiro procesional y se encontraba antiguamente en el denominado Monte do Cruceiro, justo al pasar la antigua pontella de las Virtudes, que salvaba las aguas del río Ferreiroa. Cuenta la tradición que, en los días de fiesta, la gente caminaba en procesión desde la desaparecida capilla de las Virtudes, hoy en día desacralizada y reubicada en la Rúa da Parranda, hasta esta cruz, que rodeaban para regresar a la capilla llevando el santo en andas a hombros de los devotos y fieles del lugar.

Gurgueiro (San Miguel)

14. Cruz en la pista asfaltada que viene desde San Miguel de Gurgueiro, dirección Agolada, marcando lo que era el Camino Real que subía desde Parada, cruzando por la Ponte dos Cabalos.

Merlín (San Pedro)

15. Se encuentra en el lugar conocido como Fiufre, realmente Marcelín, en el antiguo camino que recorrían los días de feria la gente de Brántega y Carmoega hasta Agolada.

Órrea (Santo André)

16. Cruz que se encuentra en el monte, a la salida de la aldea de Vilariño, cerca de un cruce de caminos. Octogonal lisa, carece de plataforma y pedestal, se levanta directamente sobre el talud del monte.

17. Cruz Misionera, en la pista que une Brántega con Berredo, prácticamente en el cruce donde se indica la dirección a la iglesia parroquial. Carece de plataforma y pedestal cúbico biselado. El varal es de sección octogonal liso de cemento. En el mármol colocado sobre la cruz se puede leer: Misión Orrea Bais Baiña 1960.

18. Existe otra curiosa cruz, con gravados y arabescos extraños, que se encuentra en el camino de acceso a la aldea de Costela, camino de Val de Sangorza cuando se sube desde Brántega.

San Paio de Bais

19. A unos dos kilómetros de la aldea, subiendo en dirección a Castro Marcelín, tomamos una pista de tierra que va hacia las antenas de telefonía de la Pena Maior. Cruz con leyenda en su pedestal de piedra de granito, en la que se puede leer el autor y propietario: LO HIZO JOSE GARCIA DE BAIS 28 DE MAYO 1915. Al parecer, sustituye a un desaparecido cruceiro, destrozado por una disputa entre vecinos, de Merlín y de Bais, por la propiedad del mismo.

As Trabancas (San Mamede)

20. As trabancas, junto a la iglesia parroquial, sobre un muro de piedra. Carece de plataforma y pedestal, en tanto que el varal es de sección octogonal liso.

21. Cruz que se distingue desde la carretera de Lugo (N-640), en la Carballeira da Saleta, junto al campo de la fiesta. A su lado, posiblemente había otra cruz, de la que se puede observar únicamente su base de piedra granítica natural, lo que nos hace pensar en un calvario, que fue derruido. De buen tamaño sobre pedestal cuadrangular de granito, sin plataforma el varal se levanta unos dos metros, presentando sección octogonal lisa.

Ventosa (San Xiao)

22. Aldea do Monte, en la pista que viene desde el lugar de Vilaravide, sobre un penedo natural de piedra de granito. Según algunos, fue mandada construir por un vecino del lugar de nombre José Sánchez.

23. A la entrada de Aldea do Monte cuando se llega desde Ventosa, junto a la fuente y el lavadero, encontramos una cruz de dimensiones desproporcionadas, pequeño de tamaño, pero con grandes brazos. Cerca de la nueva capilla de San Silvestre, que construyeron los vecinos con las piedras de la antigua existente en la cima del monte Farelo. Carece de plataforma, ya que se asienta directamente sobre un gran roquedo careciendo asimismo de pedestal. El fuste o varal de la cruz es de sección octogonal liso alcanzando algo más de dos metros de altura total.

24. A la salida de la aldea, en dirección a Ventosa, a mano derecha sobre un enorme roquedo de granito, bajo los pinos, encontramos esta otra cruz de gran tamaño, posiblemente de origen carlista. Se asienta directamente sobre un roquedo natural. El varal es de sección octogonal lisa.

Vilariño (Santa María)

25. Cruz de pequeño tamaño en un cruce de caminos, a la salida de la aldea, en dirección al antiguo balneario, hoy en estado ruinoso y abandonado a mano izquierda, justo en el cruce de la pista que sube hacia A Lagoa.

A mayores, dejamos anotada la existencia de otras cinco cruces modernas en recuerdo de diferentes fallecidos por accidentes, fundamentalmente de tráfico, en los lugares de Quinteiro (Borraxeiros), Aldea do Monte y Quintela (Ventosa), en la carretera de A Coruña, a la salida de Agolada, casi en el mismo polígono industrial, y otras dos en recuerdo de un desgraciado y trágico accidente en las curvas de Ponte Vilariño.