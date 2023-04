Las librerías demandan más apoyo de las administraciones para dinamizar el sector

Este domingo 23 de abril se celebra el día internacional del libro, una fecha en la que se pone en valor este artículo y los sectores que viven de el buscan promocionar para intentar llegar a un mayor número de consumidores, o mejor dicho, lectores. Es por ello un buen momento para hacer un balance de cómo funciona el negocio del libro en la zona. Concretamente, las librerías de Deza y Tabeirós-Montes parecen estar de acuerdo en una cosa y es que desde la pandemia, un momento en el que el interés por la lectura creció considerablemente, el ritmo de ventas parece haberse establecido y en los últimos años se apenas ha sufrido variaciones. Esto quiere decir que ni ha aumentado la demanda ni ha bajado. Otro de los puntos comunes que señalan estos negocios es la falta de apoyo por parte de las administraciones, que consideran no invierten el suficiente esfuerzo en dinamizar el sector.

En Lalín, por ejemplo, desde Nigraponte hablan de que si bien el bono cultura es una iniciativa con mucho potencial que en sus dos ediciones ha generado un incremento en las ventas “lo malo que tiene es que puede usarse para todo tipo de productos culturales, por lo que la repercusión en el libro no es todo lo buena que podría, debería haber uno específicamente para la literatura”. Con estas declaraciones concuerdan en Dalvi, ubicada también en la capital dezana, y añaden que “este año no apenas hay actividades relacionadas con el día del libro, por lo que parece que la fecha va a pasar sin pena ni gloria”. Desde su punto de vista “simplemente un cuentacuentos habría generado interés y habría movilizado a gente, especialmente familias con niños”. De hecho, en esta librería aseguran que “los más pequeños son un público muy fiel, muchos de ellos reconocen los libros que vendemos y aún ni siquiera saben hablar, gracias en gran medida a las guarderías y a los colegios que los acercan a la lectura”.

En Vila de Cruces, desde la librería O Colexio comparten la visión de que el día del libro no se vive con todo el ánimo que se podría dada la falta de promoción “en las grandes ciudades sí tiene tirón, pero en los concellos pequeños es más complicado”. Con todo, tanto O Colexio como Dalvi coinciden en que la tradición de regalar un libro a los seres queridos por esta fecha, asociada especialmente al San Jordi catalán, está empezando a coger fuerza en la zona. El personal de la librería lalinense reconoce que “es una costumbre que antes no había y ahora sí se hace, aunque mucha gente o compra con antelación o espera al propio día para hacerse con libros para regalar”.

Como no podía ser de otra forma, la inflación también se hace notar en este sector, aunque parece que los precios de los libros se mantienen sin incrementos, o con subidas muy leves. En Nigraponte cuentan que “los nuestros no han subido, las editoriales lo mantienen y eso para los libreros puede llegar a ser un problema, porque el resto de las cosas sí suben”. Una postura que contrasta con la de la librería estradense Marxe, en donde comparten que “se estuvieron manteniendo los precios pero ahora empiezan a subir, se nota especialmente en que antes las editoriales los grababan encima del código de barras y en las nuevas ediciones esto ya no pasa, porque de este modo le es más fácil variar la cantidad sin tener que modificar las tapas”.

Pese a que el papel y la tinta son ahora mucho más caros que en años pasados, no es libro lo que sube, sino la sección de papelería, con libretas, carpetas y folios que pueden llegar a duplicar su precio original, lo que significa que la vuelta al cole supone ahora un esfuerzo considerablemente mayor para las familias.

Por otra parte, como en toda actividad comercial, para las librerías también hay épocas buenas y sorprende saber que el día del libro no es de las mejores. Por el contrario, la Navidad es la campaña más exitosa para estos negocios, que se aprovechan de que muchos vecinos y vecinas de la zona vean en el libro el regalo perfecto. Con todo y pese a los numerosos retos que ha tenido que ir superando este sector, no solo a nivel local sino en general, las librerías, esos templos sagrados de la cultura y las letras, siguen funcionando lo mejor que pueden, o lo que desde Nigraponte describen como “vamos tirando”. Y es que en los últimos años han tenido que mantener el territorio frente al auge del libro digital, el audiolibro y las plataformas de streaming, entre otros, pero por suerte, aseguran en Dalvi “el lector fiel sigue prefiriendo el papel” y todas las librerías locales tienen los suyos.

Primer día de la feria del libro pasado por agua

En donde sí hay actos por el día del libro es en A Estrada. Nada más y nada menos que una feria que se inauguraba ayer, acompañada de numerosas actividades complementarias, como actuaciones musicales y talleres para niños. Durante ayer y hoy, las librerías locales Marxe, Faro, Durán y Pintaletras presentarán a los visitantes las novedades y los clásicos literarios más interesantes y ofrecerán un 10% de descuento en compras, además de una botella de leche fresca repartida por Cruz Roja para las 300 primeras. Este es el primer año que todos los stans se concentran bajo una misma carpa, al igual que el resto de actividades, una novedad que ha permitido mantener la feria para este fin de semana pese a la lluvia y que facilita la interacción entre vendedores, pero que a la que los libreros también encuentran algún inconveniente, como que limita el espacio o que al estar cerrada, no invita a entrar. Pese a que el primer día fue tranquilo, especialmente al mediodía, pues abrían sus puertas a las 12.00, con el espectáculo “Brinca Vai” de Paco Nogueiras de la tarde llegaron las primeras ventas, seguido de “Un rei e outros animais” de Compañía de títeres Estatalá. Hoy continúa el entretenimiento desde las 12.30 horas, con actuciones musicales, cuentacuentos y teatro, además de una exposición de telares presentada por manuel Rodríguez Calviño.