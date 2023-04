Desde 2021 el Rali do Cocido no pasa por Rodeiro, de modo que el municipio no se beneficiará del impacto de participantes y aficionados en los supermercados, hostelería y gasolineras del municipios. El candidato a la Alcaldía por el PSOE, José Luis Camiñas, culpa de la eliminación del tramo por Camba al PP, pese a que otros años los alcaldes Luis López y Rubén Quintá incidían en los beneficios económicos de esta competición. Camiñas apunta que si accede al gobierno tras los comicios del 28 de mayo, recuperará el tramo del Rali, asó “como todas las oportunidades de atraer gente” que visite el municipio.