Os nomes que agochan as aldeas de Vila de Cruces

Non hai que ir tan lonxe como a Estás, en Tomiño, ou Antes, no concello coruñés de Santa Comba, para ter a tentación de aparcar o coche e quitarlle unha foto ao sinal de entrada da aldea, polo sorprendente que nos pode resultar o nome. En Vila de Cruces, o estudantado do Marco do Camballón pode participar ata o 1 de xuño nun concurso no que ten que combinar a toponimia coa creatividade.

A organización invita a facer un safari fotográfico polo municipio, para sacar como tope dúas imaxes por concursante, ainda que tamén se poden enviar fotos de grupo. O único requisito é xogar co significado do topónimo. Entre as propostas que xa poden verse no perfil de Facebook do Clube da Lingua, temos unha suma ben fácil de facer á entrada da aldea de A Contiña (en Larazo), porque un e un sempre foron dous. Ollares é foi coñecida polo seu pantano, pero tamén pode dar pé a unha boa foto con dous ollos pintados en papel, como fixo unha das concursantes. Brandariz e Pampín, son lugares, pero tamén poden ser apelidos, como ocorre co meu, Soutelo. Así que aquí a creatividade xa viña rodada: foto dalgunha familiar ou, tamén, de Pedro Brandariz, falecido o 22 de febreiro do ano pasado e moi apreciado nas Cruces, pois participou nalgunha das recreacións da invasión napoleónica xunto a Suso Martínez e que promove Amigos da Ponte de Ponte Ledesma. Pero Cruces non só pode presumir de topónimos curiosos, senón tamén dun bo abano de casas de turismo rural, como A Casa do Moucho, en Merza, da que o seu indicador tamén foi protagonista dun dos selfies deste concurso.As mellores fotos levarán un primeiro premio de 50 euros e un segundo de 25 para ser gastados no comercio local. Deben enviarse a clubedalingua@gmail.com ou ao whatsapp da persoa coordenadora.