O programa Ler conta Moito comezou onte na biblioteca Daniel Castelao co obradoiro O mundo da dobraxe. A aula estivo impartida por Manuel Pombo e ía destinada a nenos e nenas maiores de 8 anos. Forma parte da programación do Día do Libro e permitiu descubrir todos os pasos da elaboración dunha película, dende a creación do guión ata a dobraxe do film. En maio, Ler conta Moito continuará cunha actividade a cargo de A Run Run, titulada Rúa Francisco del Riego. Será o 18 dese mes, ás 17.30 horas. está pensada para un público familiar e permite afondar na figura do autor homenaxeado o 17 de maio.

Por outra banda, e tamén con motivo do Día do Libro, este domingo, dende onte e durante estas xornadas Silleda regálalles lápis ás persoas usuarias de dita biblioteca.