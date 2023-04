Lalín, Silleda y A Estrada suman 106 viviendas de la Sareb para someter a alquiler asequible

Una de las propuestas de la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno central consiste en movilizar unas 50.000 viviendas de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, para hacer frente a la falta de oferta inmobiliaria y la subida de los precios en el sector. De ellas, 21.000 irán destinadas a las administraciones locales y autonómicas para destinar a alquiler asequible. Esto podría ayudar a poner fin al problema de escasez de vivienda para arrendar en los concellos de Deza y Tabeirós-Montes, pero cabe preguntarse si esta tendrá algún efecto en la zona.

En total, son cuatro los municipios en los que la Sareb dispone de propiedades: Lalín, Silleda y Vila de Cruces. Concretamente, en la capital dezana el buscador web de la entidad registra 33 inmuebles, la misma cifra que en Vila de Cruces y superada por Silleda, que cuenta con 37. La localidad con menos oferta y por lo tanto a la que menos afectaría esta medida es A Estrada, donde tan solo aparecen tres viviendas registradas.

De entre la s 106 propiedades que estarían disponibles para alquiler asequible, habría que saber cuáles están en condiciones habitables, pues si bien desde la organización confiesan que desconocen, por el momento, el estado en el que se encuentran los inmuebles que poseen en las comarcas, en términos generales se habla de que tan solo el 20% podría ser utilizado de inmediato, puesto que en España únicamente 9.000 unidades, de las 47.000 existentes, estarían listas para entrar a vivir.

Así pues, en el caso de A Estrada los más probable es que la propuesta no sirviese para aliviar la precariedad inmobiliaria y en los tres concellos dezanos, siguiendo esta estimación, solo seis de las 30 propiedades ubicadas en cada uno podrían acabar siendo habitadas en régimen de alquiler asequible. No obstante, esta no es la única cesión que el Gobierno pide a la Sareb, sino que también plantean emplear su suelo para la construcción de nueva vivienda de protección oficial. En este sentido, A Estrada volvería a quedarse fuera de los beneficiados por la iniciativa y serían Lalín con cuatro parcelas y Silleda con una, los que quizás podrían llegar a acogerse a la medida.

En cuanto a las respuestas de las administraciones locales, en el concello trasdezano, por ejemplo, el gobierno municipal asegura que estudiará el acuerdo del Gobierno con las valoraciones oportunas, pero recuerda que ya disponen de un acuerdo con la entidad mediante el cual dos de sus propiedades están cedidas al Concello, que las destina a alquiler social. Concretamente, una está en Silleda y la otra en A Bandeira. Por su parte, el concejal de Urbanismo de A Estrada, Gonzalo Louzao, se suma a la prudencia de Silleda admitiendo que “desconocemos los pormenores de esta ley y no hemos hablado del tema todavía” y añade que “tenemos que estudiarlo”.

Mientras, en Lalín, la concejal de Urbanismo, Raquel Lorenzo, declaró que “la iniciativa del Gobierno suena más a una oferta de carácter electoral con poco estudio que auna propuesta que vaya a solucional el problema de la vivienda que pueda haber” y continuó explicando que “hace dos años mantuvimos una reunión con técnicos de la Sareb para llegar a un acuerdo para movilizar viviedas para jóvenes a precios reducidos, pero cuando nos pasaron la relación de viviendas vimos que estaban en lugares poco atractivos e imposibles de habitar sin una inversión previa, por lo que la negociación quedó estancada”.

Establecen un tope del 3% para los alquileres Aunque la movilización de estas 50.000 viviendas de la Sareb es quizás el punto más comentado de este nuevo texto de ley, son varias las áreas en las que se pretende actuar. Una de ellas es el tope fijo al precio al alquiler, que este año se quedará en un 2% del IPC , que se subirá al 3% en 2024 y se reajustará en el 2025 con un baremo inferior y más estable que la evolución del Índice de Precios de Consumo.

El sector inmobiliario pide regularización Uno de los sectores que podría verse gravemente afectado por los cambios que esta ley pretende introducir es el los fondos inmobiliarios. Está, por ejemplo, la supresión de las tasas al inquilino, que una vez esta entre en vigor deberán ser abonadas únicamente por el propietario, a este nivel desde Habita Servicios, Alejandro García comparte que “así ya es como funcionamos hoy en día”, aunque lo que sí le preocupa es “si entran nuevas viviendas de alquiler asequible al mercado, deberán regular los parámetros para otorgarlas, porque si le dan esa opción a la gente que sí puede pagar los precios del mercado será un perjuicio para nosotros”, señala el empresario estradense.