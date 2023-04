¿Ya no tienes quién te escriba?

Hablar de correspondencia en la era digital suena un poco arcaico. Atrás quedaron los días en los que el cartero traía más que facturas y notificaciones administrativas, en los que las cartas y postales eran una forma de mantener el contacto y demostrarle a otras personas que pensamos en ellas. Ahora, los mensajes, las llamadas telefónicas e incluso los correos electrónicos han sustituido al papel y el bolígrafo. Como consecuencia, muchos de los elementos urbanos asociados a esta práctica han perdido prácticamente la totalidad de sus usos, quedando relegados a una función casi decorativa. Un ejemplo de ello son los buzones, esos objetos metálicos amarillos y azules que antaño solían encontrarse la gran mayoría de las calles, mientras que ahora encontrarlos se ha convertido en una gincana.

En A Estrada, por ejemplo, el buscador de buzones del portal web postboxmap.com notifica un total de tres, el de la Praza do Concello, situado frente a la Farmacia Eirín, en el cruce con la calle Serafín Pazo y la Benito Vigo; el de la Farola y por último, el de la Avenida de América. Solo tres buzones para un casco urbano que concentra más de 10.000 habitantes, pero que hacen de ellos un uso marginal. En este sentido, no es de extrañar que los días de estas bocas metálicas estén contados, siguiendo los pasos de las ya desaparecidas cabinas telefónicas.

Lo mismo ocurre en Lalín, donde también disponen de tres buzones, uno en la Rúa B 39, otro en la Rúa Pena Toares 12 y por último, uno en Rúa da Corredoira 4. Por otra parte, en Silleda el postboxmap,com no registra ninguno y es que Lalín y A Estrada son, según este buscador, los dos únicos municipios que todavía disponen de alguna de estas estafetas. Así las cosas, lo más probable es que cada vez su imagen sea menos frecuente en los espacios públicos.

Hoy día, si alguien necesita enviar una carta lo habitual es que se desplace directamente a la oficina de correos y el servicio de mensajería lo sabe, por ello desde hace unos años ha ido eliminando paulatinamente estos puntos no solo en los pueblos sino también en las grandes ciudades. Poco a poco, los rastros de la forma de relacionarse en el pasado van desapareciendo de los espacios urbanos, pues no solo ocurre esto con este mobiliario o con las cabinas telefónicas, sino también con los quioscos y las marquesinas.

Lo más seguro es que las generaciones más jóvenes no hayan utilizado nunca los buzones, no hayan comprado nunca un sello o escrito una postal desde algún destino de vacaciones. Es más, de tener que hacerlo puede que muchos no sepan cómo. De igual manera, tampoco habrán buscado las monedas en el bolsillo para hacer una llamada rápida en las cabinas telefónicas.

Así pues, la correspondencia y los buzones están en vía de extinción, los sets de papeles perfumados y adornados ya no se encuentran en las papelerías y quizás el cartero deba poner sus barbas a remojar, pero algunos románticos todavía se resisten a dejar atrás esta tradición y mientras la resistencia persista, quizás las bocas de correos también.

Por otra parte, mientras esta costumbre va desapareciendo el modo de comunicarse se vuelve cada vez más inmediato, breve y menos cuidado. Donde antes había incluso horas pensando cada palabra de una elaborada carta, ahora hay mensajes de monosílabos y abreviaturas. Puede que no se trate de un empobrecimiento en la acción de comunicar, pero sí en la ejecución, en la forma. Ante esta situación, una novela viene a la mente y es inevitable pensar en ese Coronel de Gabriel García Márquez, que si bien lo que el aguardaba era la pensión por su servicio militar, reflejaba la espera y la decepción producidas por la falta de correspondencia. Y en ese lamento al médico: ”yo no tengo quién me escriba”.